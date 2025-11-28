खड़गे को छोड़ना पड़ेगा पद! पार्टी में घमासान के लिए हाईकमान पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा

Siddaramaiah vs DK Shivakumar: कर्नाटक कांग्रेस के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. जहां, मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच फिर से खींचतान तेज हो गई है. जिसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने बड़ा बयान दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा कांग्रेस लीडरशिप को पद छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस में संकट के बढ़ने और पूरी तरह से रुकावट बनने के लिए हाईकमान पर निशाना साधा है. इतना ही नहीं उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को लंबे समय से अनदेखी लिए जिम्मेदार भी ठहराया है.

लीडरशीप पर निशाना

मोइली ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से विशेष बातचीत के दौरान पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कर्नाटक कांग्रेस में ये संकट न तो अचानक आया और न ही इसकी उम्मीद थी. बल्कि ये खींचतान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है. मोइली के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान और कर्नाटक की लीडरशिप को पार्टी के बीच चल रहे इस टकराव का अंदाजा लगा लेना चाहिए था. क्योंकि ये खींचतान पिछले ढाई साल से बढ़ती जा रही थी. इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी तर्क दिया की कर्नाटक कांग्रेस में जो मदभेद हुए, उनको दूर करने के लिए हाईकमान कोई सिस्टम बनाने में नाकाम रहा है.

यह भी पढ़ें: 8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली

कांग्रेस के जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं की भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आलोचना की है. उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के प्रतिनिधियों को कर्नाटक के इन हालात का पहले से अंदाजा लगा लेने की बात भी कही है. क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम अचानक नहीं और ये उनकी लापरवाही है, जिसकी वजह से ये संकट सामने आया है. मोइली ने कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन करने की मांग की है.क्योंकि, लीडरशिप कर्नाटक इकाई के बीच अनुशासन और तालमेल बनाए रखने में नाकाम साबित हुई है. वीरप्पा मोइली ने राज्य के मामलों को देखने वाले नेताओं पर हाईकमान को सही जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया है. इसके लिए उन्होंने जरूरत पड़ने पर लीडरशिप को पद छोड़ने की नसीहत भी दे डाली. इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि राज्य के इंचार्ज लोग किसी भी समय पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं क्योंकि जवाबदेही पार्टी की होती है, सिर्फ लीडर की नहीं और इस तरह हम अपनी टीम को बिगाड़ रहे हैं.

इनपुट-आईएएनएस