नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि... क्यों विधानसभा में अचानक RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार
देश

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि... क्यों विधानसभा में अचानक RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार

DK Shivakumar Recited RSS anthem: कर्नाटक विधानसभा का सत्र चल रहा था और अचानक डिप्टी सीएम और कांग्रेस के नेता डीके शिवाकुमार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) का प्रार्थना गीत गाने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:30 AM IST
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि... क्यों विधानसभा में अचानक RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार

DK Shivakumar RSS Anthem: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता डीके शिवाकुमार विधानसभा में अचानक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) का प्रार्थना गीत गाने लगे. यह तब हुआ, जब कर्नाटक विधानसभा का सत्र चल रहा था. डीके शिवकुमार ने गुरुवार (21 अगस्त) को कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस के प्रार्थना गीत 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि...' कुछ पंक्तियां पढ़ीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्यों आरएसएस का प्रार्थना गीत गाने लगे डीके शिवकुमार?

यह तब हुआ जब कर्नाटक विधानसभा में भाजपा विधायक आर अशोक ने उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा कि कर्नाटक सरकार को आरसीबी भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. इस पर उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें भाजपा की चालों के बारे में सब पता है और फिर विधानसभा में भाजपा विधायक आर अशोक के साथ बहस के दौरान उन्होंने आरएसएस के राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां पढ़ीं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi

