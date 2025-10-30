Advertisement
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM शिवकुमार के इस बयान से क्यों मचा बवाल! सुरंग से क्या है कनेक्‍शन?

Tejasvi Surya criticized D K Shivakumar: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बेंगलुरु की टनल रोड परियोजना पर दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है. शिवकुमार ने अपने एक बयान में कहा कहा था कि लोग अपनी बेटियों की शादी उन पुरुषों से नहीं करते जिनके पास कार नहीं है. जिसके बाद भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बयान की तीखी आलोचना की है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 30, 2025, 12:19 PM IST
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM शिवकुमार के इस बयान से क्यों मचा बवाल! सुरंग से क्या है कनेक्‍शन?

people don't marry men without cars: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बेंगलुरु के टनल रोड परियोजना पर दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है. शिवकुमार ने अपने एक बयान में कहा कहा था कि लोग अपनी बेटियों की शादी उन पुरुषों से नहीं करते जिनके पास कार नहीं है. जिसके बाद भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बयान की तीखी आलोचना की है. जानते हैं पूरा मामला.

बेंगलुरु की ट्रैफिक जाम की जंग में नया ट्विस्ट!
बेंगलुरु में रोजाना घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है. इसी समस्या के हल के लिए सरकार 43,000 करोड़ का टनल रोड प्रोजेक्ट ला रही है. लेकिन बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इसका विरोध कर रहे हैं. बाद में डीके शिवकुमार ने उन्हें ट्रैफिक समस्या का वैकल्पिक समाधान लाने की चुनौती दी थी. इसी क्रम में, तेजस्वी सूर्या ने मंगलवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें ट्रैफिक सुधार के वैकल्पिक पहलुओं के बारे में बताया था. उन्होंने सरकार से अपील की कि टनल प्रोजेक्ट को छोड़कर मेट्रो और सबअर्बन रेल जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने पर पैसा लगाया जाए. उनका कहना था “शहर में ट्रैफिक की समस्या का असली हल है ज्यादा लोगों को चलाना, न कि ज्यादा कारों को.”

वहीं, शिवकुमार अपने फैसले पर अडिग दिखे. उन्होंने कहा कि सिल्क बोर्ड से हेब्बल तक बनने वाली 16.75 किलोमीटर लंबी टनल रोड बेंगलुरु की ‘मोबिलिटी’ में बड़ा बदलाव लाएगी. उनके मुताबिक, इससे करीब 25 बड़े जंक्शनों पर ट्रैफिक कम होगा और सफर का वक्त लगभग 45 मिनट घट जाएगा.

शिवकुमार का 'शादी वाला' तर्क जो मचा बवाल
मीटिंग के बाद शिवकुमार ने मीडिया से कहा था, "आज लोग अपनी बेटी ऐसे लड़के से शादी करने में हिचकते हैं, जिसके पास कार नहीं है. लोग फैमिली संग अपनी गाड़ी में घूमना पसंद करते हैं. क्या मैं कार लाने से रोक लूं?" 

तेजस्वी सूर्या का धमाकेदार पलटवार
जिसके बाद सूर्या ने X पर पोस्ट कर तंज कसा: "मैं तो समझता था टनल ट्रैफिक के लिए है. अब पता चला, ये सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है. बिना कार वाले लड़के की शादी कराने के लिए! कितना स्टूपिड था मैं!" उन्होंने डेटा दिखाया - टनल से 1,800 कारें/घंटा, मेट्रो से 69,000 लोग! सिर्फ 12% लोग कार यूज करते हैं, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर. कोर्ट में चैलेंज करेंगे, स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी! 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

chief DK Shivakumar

