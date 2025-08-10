'ये सही समय है' पीएम मोदी के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर?

Karnataka PM Modi News: कांग्रेस के राज वाले कर्नाटक से आई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करने गए थे. वहां मंच पर उनके बगल में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बैठे थे. कई बार ऐसे मौके आए जब डीके शिवकुमार पीएम मोदी के कानों में कुछ खुसुर-फुसुर करते देखे गए. वह बेंगलुरु के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं तो हो सकता है कि शहर का मास्टर प्लान दिखा या बता रहे हों. लेकिन सोशल मीडिया पर यह तस्वीर कुछ अलग एंगल से होने लगी.

दरअसल, हाल के वर्षों में जिस भी राज्य में कांग्रेस सत्ता में रही है वहां सीएम की कुर्सी को लेकर दो-तीन नेताओं में मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं. एमपी, राजस्थान, असम हो या कर्नाटक. हां, कर्नाटक में गाहे-बगाहे खबरें आती रहती हैं कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. फिर दोनों एक साथ दिखते हैं, हाथों में हाथ डालकर मीडिया को दिखाते हैं या एक साथ दिल्ली आकर कांग्रेस हाईकमान से मिलते हैं. कांग्रेस के ही कुछ लोग मानते हैं कि कहीं-कहीं नई पीढ़ी को आगे पढ़ाने में पार्टी से चूक हो जाती है.

मुस्कुराए फिर सम्मान भी

खैर, मुस्कुराते हुए डीके शिवकुमार ने आज मंच पर पीएम को गणेश भगवान की मूर्ति दी. यह औपचारिक प्रोटोकॉल होता है लेकिन लोगों को गर्मजोशी कुछ अलग दिख रही है. दोनों के सिर मिलाकर बतियाने की तस्वीर के साथ कई लोगों ने लिखा है कि यह तस्वीर कांग्रेसियों को खूब चुभ रही होगी. एक यूजर ने तो लिख दिया- New CM Loading.

Honoured to share the stage with PM Shri @narendramodi avaru as we laid the foundation stone for Bengaluru Metro Phase-3 - a transformative project worth over ₹15,610 crore. As Bengaluru’s in-charge minister, my commitment is to ensure our city gets the infrastructure it… pic.twitter.com/n2SGDjKBxd — DK Shivakumar (@DKShivakumar) August 10, 2025

डीके ने पीएम के साथ का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए गर्व महसूस हुआ. हमने बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की आधारशिला रखी - यह 15,610 करोड़ से अधिक की एक परिवर्तनकारी परियोजना है. बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करना है कि हमारे शहर को वह बुनियादी ढांचा मिले जिसका वह हकदार है. मैंने एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया और प्रधानमंत्री से उन प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन और अनुमोदन का आग्रह किया जो बेंगलुरु को भविष्य का भारत बनाने के लिए ताकत प्रदान करेंगी.

पढ़ें: कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?

कुछ लोगों ने यह भी लिखना शुरू कर दिया कि आपको सम्मान महसूस हो रहा है लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ देखिए. आप कांग्रेस छोड़ दीजिए. प्रतीक ने लिखा, 'डीके शिवकुमार इंतजार कर रहे हैं. वह सही समय जानते हैं.'

लोगों का मत है कि कुछ ऐसा ही एमपी में सिंधिया और असम में हिमंता बिस्वा सरमा के साथ भी हुआ था. ये दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता थे लेकिन बाद में भाजपा में आ गए. खैर, ये सब चर्चाएं ही हैं.

पढ़ें: अब समझ में आया? यही पिक्चर पीएम मोदी और आसिम मुनीर के साथ चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप