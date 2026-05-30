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Hindi Newsदेशकर्नाटक में सीएम के नाम पर अब तक मुहर नहीं! डीके शिवकुमार ने पहले ही बता दी शपथ ग्रहण की तारीख

कर्नाटक में सीएम के नाम पर अब तक मुहर नहीं! डीके शिवकुमार ने पहले ही बता दी शपथ ग्रहण की तारीख

कर्नाटक में सिद्धारमैया को इस्तीफा दिए हुए दो दिन हो गए, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ. डीके शिवकुमार इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. 

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 30, 2026, 06:05 PM IST
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कर्नाटक में कौन होगा मुख्यमंत्री?
कर्नाटक में कौन होगा मुख्यमंत्री?

कर्नाटक में सिद्धारमैया को इस्तीफा दिए हुए दो दिन हो गए, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ. डीके शिवकुमार इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. इसी सिलसिले में आज शाम 4 बजे से कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी यानि CLP चल रही है. 

 

इस बैठक से पहले ही डीके शिवकुमार ने शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया. उन्होंने बैठक में जाने से पहले मीडिया से बातचीत में बताया कि 3 जून को शपथ ग्रहण होगा. अभी बेंगलुरु स्थित कर्नाटक सरकार का सचिवालय और राज्य विधानमंडल के भवन विधान सौध में राज्य के कद्दावर नेता पहुंच गए हैं. निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, AICC कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं. 

क्या डिप्टी सीएम बनेंगे सिद्धारमैया के बेटे?  

इस बैठक में जाते वक्त सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने मीडिया से कहा कि हम CLP मीटिंग में शामिल होने आए हैं. मीटिंग का एजेंडा लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनना है. हम पार्टी के प्रपोज़ल का सपोर्ट करेंगे. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे उपमुख्यमंत्री बनेंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता. 

जी परमेश्वर के समर्थकों ने क्यों किया विरोध प्रदर्शन?

उधर कर्नाटक दलित संगठन ने कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया. एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम जी. परमेश्वर के लिए न्याय चाहते हैं. उन्हें अपने किए का कोई इनाम नहीं मिला. वह बहुत लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं.  

राज्य में हालांकि सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार का ही सीएम बनना तय माना जा रहा, लेकिन पिछले दो दिन से अब तक औपचारिक रूप से ऐलान न होने के चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदरखाने कुछ तो गड़बड़ है. कर्नाटक कांग्रेस में डीके शिवकुमार के बाद जी परमेश्वर भी बड़े नेता हैं.

डीके के लिए CM की कुर्सी पर बैठना इतना आसान नहीं!

इधर सिद्धा भी कुर्सी भले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन पावर वे अपने पास ही रखना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने पार्टी हाईकमान के कहने पर इस्तीफा तो दे  दिया, लेकिन राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि उनकी दिल्ली जाने की कोई इच्छा नहीं है. वे राज्य में ही सक्रिय रहेंगे. ऐसे में साफ है कि डीके शिवकुमार के लिए सत्ता का ताज पहनना इतना आसान नहीं है. कुछ ही देर में होने पर संभवत: औपचारिक रूप से सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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