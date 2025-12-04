सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज; कर्नाटक में क्या होने वाला है?

DK Shivakumar Delhi Visit: कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं. DK शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान से राजनीतिक माहौल भी गरमा रहा है. हाल ही में दोनों ने दो बार साथ में नाश्ता कर दोस्ती को दिखाने की कोशिश की थी. हालांकि DK शिवकुमार के दिल्ली जाने पर फिर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं. देखा जाए तो दोनों ही नेता सबके सामने एक जुट होने का दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन पार्टी में राजनीतिक हलचल बनी हुई है.

शिवकुमार ने मीडिया से क्या कहा

दिल्ली जाने से पहले उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मीडिया से कहा कि वह एक शादी में शामिल होने के लिए और साथ ही पार्टी के 14 दिसंबर वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहे हैं. उन्होंने यह साफ-साफ कहा है कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है.

बता दें कि जब सीएम सिद्धारमैया से पूछा गया कि क्या वे भी दिल्ली जाएंगे तो सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं तभी दिल्ली जाऊंगा जब पार्टी का मुझे कोई आधिकारिक बुलावा आएगा. अभी तक कोई कॉल नहीं आया है. इसी बयान को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई कि क्या पार्टी हाईकमान और राज्य में पार्टी को लीड करने वालों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. बीते दिनों दोनों ही नेता एक-दूसरे के घर पर जाकर नाश्ता भी कर चुके हैं. इन मुलाकातों से यह संदेश गया था कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है और वे सरकार को मिलकर चला रहे हैं.

मंगलुरु में कार्यक्रम में सिद्धारमैया

सिद्धारमैया मंगलुरु गए औरर उन्होंने Social Reformer श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक मुलाकात के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें उन्होंने भाग लिया. बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने सीएम के साथ भोजन भी किया. शिवकुमार से सिद्धारमैया के वेणुगोपाल के साथ लंच के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि “CM के वेणुगोपाल, राहुल गांधी या कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने में क्या गलत है?”

बता दें कि शिवकुमार ने वेणुगोपाल के आने के बाद मंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने सपोर्टर्स के नारे लगाने के बारे में पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने पूछा इसमें क्या गलत है? आगे उन्होंने ने कहा कि लोग पिछले दस सालों से “डीके डीके” के नारे लगाते आ रहे हैं. इसमें कुछ नया नहीं है. लोग “मोदी मोदी” कहते हैं और कुछ दूसरे लोग “डीके डीके” भी कहते हैं. वहीं कुछ लोग “राहुल राहुल” के नारे भी लगाते हैं और कुछ लोग “सिद्दू सिद्दू” के भी नारे लगाते हैं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. वे सब अपने प्यार और लगाव से नारे लगाते हैं. हमें इसे सपोर्ट की तरह समझना चाहिए.

वोट चोरी कैंपेन की तैयारी

शिवकुमार ने बताया है कि दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस का एक बड़ा Vote Chori अभियान होने वाला है, इसके लिए सभी जिलों से करीब 300-300 पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि वे इसी योजना को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं.

