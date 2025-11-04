Advertisement
trendingNow12987891
Hindi Newsदेश

दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम डीके के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे

DK Shivkumar: कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राज्य के कारोबारियों और फर्म के लोगों से अपील की है कि वो राज्य में काम करने वाले सभी बिहार के मूलनिवासियों को फौरन कुछ दिन की पेड लीव दें ताकि वो अपने देशहित में अपना योगदान दे सकें. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 04, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम डीके के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे

Bihar assambly elections : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य की कंपनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से बिहार के श्रमिकों को पेड लीव देने की अपील की है ताकि वो तत्काल किसी तरह व्यवस्था करके अपने घर जा सकें और 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में मतदान (Bihar election voting datess) कर सकें. उनके इस बयान को देशभर में खूब पसंद किया जा रहा है.

डीके का खत पढ़िए!

अपने खत में, डीके ने लिखा, 'बिहार में 06/11/2025 और 11/11/2025 को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग होनी है. काफी बड़ी संख्या में बिहार के मूल निवासी बैंगलोर समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं. इस सिलसिले में मैं डीके शिवकुमार सभी कंपनियों, कमर्सियल टाइकूंस, कारोबारियों, उद्योगपतियों, एंटरप्रेन्योर्स, होटल मालिकों, ठेकेदारों, बिल्डरों, दुकान मालिकों समेत सभी उद्यमियों से निवेदन करता हूं कि वे बिहार राज्य के मतदाताओं को कम से कम तीन दिन का वेतन सहित अवकाश दें ताकि वे बिहार राज्य के आम चुनावों में अपना वोट डाल सकें और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सहयोग कर सकें.'

ये भी पढ़ें- पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती

Add Zee News as a Preferred Source

चुनावी खेल खेल गए DK- 'महागठबंधन का समर्थन करें'

इससे पहले, 2 नवंबर को, शिवकुमार ने बेंगलुरु में रहने वाले बिहारी समुदाय के लोगों से अपील की थी कि वे घर लौटकर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का समर्थन करें. उत्तरी बेंगलुरु के कॉफ़ी बोर्ड लेआउट में बिहार एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए, शिवकुमार ने कहा, 'बिहार में वोट डालने आने वालों के लिए तीन दिन की छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी. आप सभी ने कहा है कि मैं एक बड़े पद का हकदार हूं. मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे खुशी होगी अगर आप सभी बिहार में महागठबंधन को वोट दें. नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है.'

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां क्यों गए उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

बिहार में मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, 'बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. हम बिहार में आपके वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आप सभी से बिहार जाकर महागठबंधन को वोट देने की अपील करता हूं. हम क्रेडाई, ठेकेदारों और अन्य संगठनों को तीन दिन की छुट्टी घोषित करने का निर्देश देंगे ताकि आप सभी बिहार जाकर वोट कर सकें.'

DK का बिहार प्रेम!

उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार कर्नाटक बिहार एसोसिएशन के लिए एक जगह आवंटित करेगी. उन्होंने कहा, 'आपके बिना बेंगलुरु में इमारतें बनाना संभव नहीं होता. आप मेहनती हैं और लगन से काम करते हैं. हमने कर्नाटक में बिहार एसोसिएशन के लिए एक जगह आवंटित देने का फैसला किया है. हमने कभी आपके साथ बाहरी होने का भेदभाव नहीं किया. कोविड के दौरान जब बस का किराया बढ़ गया था, तब हमने बसों का इंतज़ाम करके आपको घर भेजने का इंतज़ाम किया था.

बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

dk ShivkumarBihar elections

Trending news

'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती