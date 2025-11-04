दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम डीके के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे

Bihar assambly elections : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य की कंपनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से बिहार के श्रमिकों को पेड लीव देने की अपील की है ताकि वो तत्काल किसी तरह व्यवस्था करके अपने घर जा सकें और 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में मतदान (Bihar election voting datess) कर सकें. उनके इस बयान को देशभर में खूब पसंद किया जा रहा है.

डीके का खत पढ़िए!

अपने खत में, डीके ने लिखा, 'बिहार में 06/11/2025 और 11/11/2025 को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग होनी है. काफी बड़ी संख्या में बिहार के मूल निवासी बैंगलोर समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं. इस सिलसिले में मैं डीके शिवकुमार सभी कंपनियों, कमर्सियल टाइकूंस, कारोबारियों, उद्योगपतियों, एंटरप्रेन्योर्स, होटल मालिकों, ठेकेदारों, बिल्डरों, दुकान मालिकों समेत सभी उद्यमियों से निवेदन करता हूं कि वे बिहार राज्य के मतदाताओं को कम से कम तीन दिन का वेतन सहित अवकाश दें ताकि वे बिहार राज्य के आम चुनावों में अपना वोट डाल सकें और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सहयोग कर सकें.'

चुनावी खेल खेल गए DK- 'महागठबंधन का समर्थन करें'

इससे पहले, 2 नवंबर को, शिवकुमार ने बेंगलुरु में रहने वाले बिहारी समुदाय के लोगों से अपील की थी कि वे घर लौटकर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का समर्थन करें. उत्तरी बेंगलुरु के कॉफ़ी बोर्ड लेआउट में बिहार एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए, शिवकुमार ने कहा, 'बिहार में वोट डालने आने वालों के लिए तीन दिन की छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी. आप सभी ने कहा है कि मैं एक बड़े पद का हकदार हूं. मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे खुशी होगी अगर आप सभी बिहार में महागठबंधन को वोट दें. नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है.'

बिहार में मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, 'बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. हम बिहार में आपके वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आप सभी से बिहार जाकर महागठबंधन को वोट देने की अपील करता हूं. हम क्रेडाई, ठेकेदारों और अन्य संगठनों को तीन दिन की छुट्टी घोषित करने का निर्देश देंगे ताकि आप सभी बिहार जाकर वोट कर सकें.'

DK का बिहार प्रेम!

उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार कर्नाटक बिहार एसोसिएशन के लिए एक जगह आवंटित करेगी. उन्होंने कहा, 'आपके बिना बेंगलुरु में इमारतें बनाना संभव नहीं होता. आप मेहनती हैं और लगन से काम करते हैं. हमने कर्नाटक में बिहार एसोसिएशन के लिए एक जगह आवंटित देने का फैसला किया है. हमने कभी आपके साथ बाहरी होने का भेदभाव नहीं किया. कोविड के दौरान जब बस का किराया बढ़ गया था, तब हमने बसों का इंतज़ाम करके आपको घर भेजने का इंतज़ाम किया था.

बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी. (ANI)