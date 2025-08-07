30 मिनट में आया चुनाव आयोग का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें सारा डाटा, जवाब में क्या बोले राहुल?

EC Reply to Rahul Gandhi: गुरुवार (7 अगस्त) को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है.राहुल गांधी ने कहा कि जितने वोटर महाराष्ट्र में पिछले पांच महीनों में जोड़े गए हैं उतने वोटर तो बीते 5 सालों में नहीं जुड़े थे. अभी राहुल गांधी के आरोपों को आधा घंटा भी नहीं बीता था कि कर्नाटक चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर वोटर लिस्ट के पूरे आंकड़े मांग लिए है.

कर्नाटक चुनाव आयोग के निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के महज 30 मिनट के भीतर ही राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए उन्हें पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने लिखा,' हमें इस बात की जानकारी मिली कि आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पैरा 3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने का जिक्र किया था। आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(ख) के अंतर्गत संलग्न घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करके ऐसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके...'

#WATCH | Delhi: On the Election Commission's response to Rahul Gandhi, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I'm a politician. What I say to the people is my word. I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying… https://t.co/TvSXhKIKxY pic.twitter.com/dDBzKVrAC3 — ANI (@ANI) August 7, 2025

राहुल गांधी ने जवाब में क्या कहा?

चुनाव आयोग के राहुल गांधी को दिए जवाब पर लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'मैं एक राजनेता हूं. मैं लोगों से जो कहता हूं, वही मेरा वचन है. मैं इसे सार्वजनिक रूप से सभी से कह रहा हूं. इसे शपथ के रूप में लें। यह उनका डेटा है, और हम उनका डेटा प्रदर्शित कर रहे हैं. यह हमारा डेटा नहीं है. यह चुनाव आयोग का डेटा है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जानकारी से इनकार नहीं किया है. उन्होंने यह नहीं कहा है कि जिस मतदाता सूची के बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वह गलत है. आप उन्हें गलत क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं. आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि आपने पूरे देश में ऐसा किया है...'

इलेक्शन कमीशन के जवाब पर टाल मटोल करने लगे राहुल

इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया को दिए गए अपने जवाब में एक बार भी चुनाव आयोग द्वारा मांगी गई उस लिस्ट पर हस्ताक्षर करके देने की बात नहीं कही. दरअसल चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए पैरा 3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने वाली लिस्ट पर मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(ख) के अंतर्गत संलग्न घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करके ऐसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि चुनाव आयोग उस पर उचित एक्शन ले सके लेकिन राहुल गांधी इसके जवाब में कुछ नहीं बोले.

