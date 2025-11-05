Advertisement
trendingNow12989677
Hindi Newsदेश

जमीन विवाद मामले में गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया; मौत

Karnataka Farmer Died: चश्मदीदों और पुलिस ने तेजी से आग बुझाने की कोशिश की और मंजेगौड़ा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमीन विवाद मामले में गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया; मौत

Farmer Burn Himself: जमीन विवाद को लेकर कर्नाटक के मांडया में एक शख्स ने खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई. मरने से पहले उसने आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया. मंगलवार को मंजोगौड़ा नाम के किसान ने मांड्या जिला प्रशासन दफ्तर के बाहर खुद को आग के हवाले कर दिया. चश्मदीदों और पुलिस ने तेजी से आग बुझाने की कोशिश की और मांजेगौड़ा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

राज्य सरकार पर लगाए आरोप

मांजेगौड़ा ने कहा कि उनका खेत जंगल से सटा हुआ है और राज्य वन विभाग विवादित भूखंड पर अपना मालिकाना हक जता रहा है. उन्हें खेती करने से रोक रहा है और मुआवजा भी नहीं दे रहा है. जिला प्रशासन के दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक, 18 अक्टूबर को मांजेगौड़ा ने तहसीलदार को एक आवेदन दिया था, जिसमें लिखा था कि उन्होंने बैंक से लोन लिया है. किसान ने कहा था कि जंगल की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है और तीन स्थानीय लोगों ने उसका उत्पीड़न किया है.   

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया. मांजेगौड़ा ने इसके बाद जिला प्रशासन दफ्तर के बाहर ही खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली.किसान को तुरंत एमआइएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेंगलुरु रेफर किया गया. बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा जल जाने की वजह से वह जिंदगी की जंग हार गए.

ग्रामीण बोले- सुनी होती तो ये हादसा नहीं होता

ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी समस्या समय पर सुनी होती, तो शायद यह हादसा टल सकता था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. मांड्या सेंट्रल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वे अब यह जांच कर रहे हैं कि आखिर किसान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किसने किया और जमीन विवाद में प्रशासन की भूमिका क्या रही. ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसान परिवार को सहायता दी जाए.

मांड्या के डिप्टी कमिश्नर ने इस हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं. वहीं कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस घटना को दुखद बताते हुए कहका कि उन्होंने इस मामले पर अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

farmer died

Trending news

'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत