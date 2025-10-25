महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें; फिर आया ये ट्विस्ट

Female beggar in Mangalore: किस्मत कब किसी को राजा से रंक और रंक से राजा बना दे, कोई नहीं जानता. ऐसी फिलॉसिपी से इतर कुछ लोगों के पास भरपूर रुपया होता है, भले ही वो उन्होंने उसे चाहे जैसे कमाया हो, लेकिन वो लोग उस रकम को इस तरह छिपा कर रखते हैं कि उनकी परछाई भी उसे नहीं देख पाए. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के मैंगलोर में सामने आया है, जहां भीख मांगने वाली एक बजुर्ग महिला की दौलत देखने वालों की आंखे फटी की फटी रह गईं. अब ये किस्सा न सिर्फ कर्नाटक बल्कि हर जगह वायरल हो गया है.

कूड़े में नोट गिनने वालों के हाथ थक गए!

रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला भिखारी ने रुपये को कूड़े के ढेर में छिपाकर रखा था. जब लोगों को शक हुआ तो वे छिपाए गए नोट गिनने लगे. शुरू में लोगों को लगा कि एक या दो गड्डी होगी लेकिन जब उन्होंने रुपये गिनने शुरू किए तो मानों बुजुर्ग महिला का गड़ा खजाना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था.

कैसे हुआ खुलासा

मंगलौर की महिला भिखारी दिमागी रूप से कमजोर है. वो एक मकान के बाहर छोटी सी जगह में बीते करीब 15 साल से रह रही थी. शुक्रवार को लोगों ने उसे वहां से हटाने की कोशिश की तो वो कूड़ेदान के पास रखे कुछ कट्टे छिपाने लगी, न वो वहां से कहीं और गई बल्कि प्लास्टिक की बोरी के उन ढेरियों को ऐसे छिपाने लगी मानो खजाना छिपा रही हो. अचानक उसके पास कुछ नोट दिखे तो लोगों को शक हुआ. आगे उसके पास बड़ी रकम होने का खुलासा हुआ. तलाशी के दौरान वो बड़बड़ाती रही और उसके पास के बोरे से नोट निकलते रहे.

पुलिस तक पहुंचा मामला

लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी तो उसके सामने नोट गिए गए. महिला के पास करीब एक लाख रुपये निकलने की पुष्टि हुई. पुलिस अब उसे किसी सरकारी और सुरक्षित स्थान भेजने की कोशिश कर रही है. उसके पास से बरामद रुपयों का क्या होगा, फिलहाल ये अभी नहीं पता चल सका है.