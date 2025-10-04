Advertisement
trendingNow12947517
Hindi Newsदेश

पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ नवजात, डॉक्टरों का चकराया सिर, मेडिकल साइंस में अनोखा मामला

पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ नवजात, डॉक्टरों का चकराया सिर, मेडिकल साइंस में अनोखा मामला 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 04, 2025, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ नवजात, डॉक्टरों का चकराया सिर, मेडिकल साइंस में अनोखा मामला

Karnataka News: कर्नाटक में एक हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला है. यहां के कर्नाटक मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट (KMCRI) में एक दुलर्भ मामले में एक बच्चे का जन्म फीटस इन फीटस (FIF) नाम के एक कंडीशन के साथ हुआ है. इस स्थिति में एक बच्चे के पेट में एक अन्य फीटस विकसित होता है. KMCRI के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ईश्वर हसाबी ने बताया कि 23 सितंबर 2025  को एक महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चे के पेट में एक दूसरा फीटस है.  

क्या है फीटस-इन-फीटस?

बता दें कि फीटस इन फीटस एक दुर्लभ जन्मजात विसंगति है, जिसमें एक मलफॉर्म्ड फीटस दूसरे फीटस के शरीर में विकसित होता है. यह स्थिति आमतौर पर शिशु के पेट में एक बड़े पैमाने के रूप में पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी की हड्डियां और अन्य अंग शामिल हो सकते हैं. डॉक्टर हसाबी ने कहा,' मां कुंडागोल तालुका की रहने वाली हैं और उन्होंने हमारे अस्पताल में सभी नियमित जांचें करवाईं.' 

ये भी पढ़ें- 'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार, जब्त होंगी ये चीजें  

Add Zee News as a Preferred Source

 

बच्चे और मां की स्थिति

डॉक्टर हसाबी ने बताया कि बच्चे और मां दोनों सुरक्षित हैं. यह दंपत्ति का दूसरा बच्चा है. परिवार में कोई स्वास्थ्य समस्या का इतिहास नहीं है, जो इस मामले को और भी दुर्लभ बनाता है.डॉक्टरों ने बताया कि आंतरिक फीटस पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और आगे के परीक्षणों की आवश्यकता है. वे इस मामले को मेडिकल जर्नल्ल में शेयर करने की योजना बना रहे हैं ताकि इस दुर्लभ स्थिति पर गहराई से रिसर्च की जा सके.     

ये भी पढ़ें- पहली बार चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, मंत्रियों ने क्यों चुना श्री आनंदपुर साहिब?

मेडिकल साइंस में अनोखा मामला 

KMCRI के डॉक्टरों ने बताया कि यह शिशु के शरीर में किसी तरह की असामान्य वृद्धि है. उन्होंने आगे कहा,' नवजात शिशु के पेट में रीढ़ की हड्डी और परजीवी जुड़वां की खोपड़ी की हड्डियों जैसी अल्पविकसित संरचनाएं विकसित हो रही हैं.'  फरवरी 2025 में बेलगावी में भी KLES के डॉ प्रभाकर कोरे अस्पताल से ऐसा FIF मामला सामने आया था. डॉक्टरों ने अंदर बढ़ रहे भ्रूण को सफलतापूर्वक हटा दिया था.  

FAQ 

फीटस इन फीटस क्या है? 

यह एक दुर्लभ जन्मजात विसंगति है जिसमें एक फीटस दूसरे फीटस के शरीर में विकसित होता है. 

कितने दुर्लभ हैं FIF मामले? 

FI के मामले अत्यधिक दुर्लभ हैं. इसके दुनिया भर में केवल कुछ ही मामले दर्ज किए गए हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

karnataka

Trending news

कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
PM Modi ITI Toppers
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
;