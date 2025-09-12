500-600 नहीं बस इतने रुपये में मिलेगा फिल्मों का टिकट, यहां वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब, आ गई मौज

karnataka News: अक्सर देखा जाता है कि लोग खाली टाइम में अपने परिजनों के साथ फिल्में देखने जाते हैं. या फिर दोस्तों या मनचाहे लोगों के साथ फिल्मों का आनंद उठाते हैं. अलग- अलग थियेटर में मूवी की कीमतें भी अलग-अलग होती है. इसी बीच कर्नाटक सरकार ने थिएटर के टिकटों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब वीकडेज पर भी आपको फिल्मों के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे. सरकार ने सिनेमा टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये तय की है.

जारी की अधिसूचना

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सिनेमा नियम 2014 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें ये फैसला लिया है. इसमें मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघर शामिल है. हालांकि इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं शामिल किया गया है. साथ ही साथ बता दें कि 200 रुपये वाली ये अधिसूचना, प्रीमियम सुविधाओं वाले मल्टी-स्क्रीन सिनेमाघरों पर लागू नहीं होती है जिनमें 75 या उससे कम सीटें हैं. जुलाई में, राज्य सरकार ने कर्नाटक सिनेमा (नियंत्रण) अधिनियम, 1964 (कर्नाटक अधिनियम संख्या 23, 1964) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक सिनेमा (नियंत्रण) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए मसौदा नियम बनाए थे. सरकार ने इन मसौदा नियमों पर 15 दिन के अंदर प्रतिक्रिया मांगी थी.

क्यों हो रही थी वकालत?

सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उन्हें अब टिकट के लिए ज्यादा रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे. बता दें कि यह राज्य द्वारा बढ़ती मूवी टिकट कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है. कर्नाटक फिल्म उद्योग लगातर मूवी टिकटों की कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग कर रहा है. खास करके कन्नड़ फिल्मों को तेजी से ये मांग की जा रही थी, क्योंकि कन्नड़ फिल्मों को अन्य भाषाओं की फिल्मों के आगे ज्यादा वरीयता नहीं मिल पाती और ये महंगी स्क्रीनिंग की वजह से दब जाती हैं.