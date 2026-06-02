शपथ ग्रहण से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार! बोले- 'गांधी परिवार के भरोसे ने बदला मेरा जीवन, मुश्किल वक्त में सोनिया गांधी ने दिया साथ

Karnataka New CM: कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले एक बेहद भावुक संदेश जारी किया है. मंगलवार को उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक सफर का श्रेय गांधी परिवार को देते हुए उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया.

डीके शिवकुमार ने साफ कहा कि आज वह राजनीति के जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसे आकार देने में गांधी परिवार के अटूट भरोसे और मार्गदर्शन की सबसे बड़ी भूमिका रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक पोस्ट में शिवकुमार ने लिखा कि गांधी परिवार ने न केवल एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर, बल्कि उनके जीवन के हर उतार-चढ़ाव में उन पर विश्वास जताकर उन्हें लगातार आगे बढ़ने का हौसला दिया.

राजीव गांधी ने पहचाना हुनर, सोनिया गांधी ने मुश्किल दौर में थामा हाथ

डीके शिवकुमार ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि जब मैं एक युवा कार्यकर्ता था, तब राजीव गांधी ने मेरी क्षमता को पहचाना. उन्होंने ही मुझे खुद को जनसेवा के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया था.

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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रशंसा करते हुए भावुक अंदाज में शिवकुमार ने कहा कि सच्चे नेता वही होते हैं जो सिर्फ आपकी सफलता में नहीं, बल्कि सबसे कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहें. मेरे जीवन के सबसे मुश्किल दौर में सोनिया जी का जो समर्थन मिला, उसने मुझे नेतृत्व का असली मतलब सिखाया.

The Gandhi family has played a defining role in my political journey, not merely through leadership, but through the faith they placed in me at different stages of my life. I often reflect on Shri Rajiv Gandhi avaru, who saw potential in a young worker even before I could see it… pic.twitter.com/vHqOHvNYQY DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 2, 2026

राहुल-प्रियंका को बताया प्रेरणा का स्रोत

भावी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवा नेतृत्व के प्रति भी अपनी कृतज्ञता जाहिर की. उन्होंने राहुल गांधी को मार्गदर्शन और प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत बताया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी राजनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के स्नेह, सहज उपलब्धता और जमीनी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के उनके अंदाज की भी तारीफ की.

शिवकुमार ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने अपना सफर महज एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था और जिसे आज कर्नाटक का नेतृत्व करने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं इस भरोसे के लिए हृदय से आभारी हूं. उन्होंने वादा किया कि वह एक प्रगतिशील, समावेशी और समृद्ध कर्नाटक के निर्माण के लिए दिन-रात काम करेंगे.

कल शाम 4 बजे डीके शिवकुमार लेंगे शपथ

डीके शिवकुमार का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कल यानी 3 जून को शाम 4 बजे बेंगलुरु के लोक भवन में उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना तय है. इस बीच, नई दिल्ली में कर्नाटक के नए मंत्रिमंडल की संरचना को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं.

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मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर चल रही अटकलों के बीच कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रियांक खरगे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की है. कांग्रेस के शीर्ष नेता शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों की पहली सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. सूत्रों के मुताबिक, कल शिवकुमार के साथ करीब 10 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं, जबकि कैबिनेट की बाकी बची सीटों को राज्यसभा और विधान परिषद के आगामी चुनावों के बाद भरा जाएगा.