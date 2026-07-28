/पति ने शैम्पू बदला, तो ये क्रूरता कैसे? हाईकोर्ट ने महिला से पूछे सवाल; याचिका पर की सख्त टिप्पणी

Karnataka HC News: कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक महिला को कड़ा झटका लगा है. महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने महिला पर ही सख्त टिप्पणी कर दी. अदालत की ओर से महिला की उन दलीलों पर कड़ी नाराजगी जताई गई, जिसमें उसने पति पर डोसा बनाने, रागी के लड्डू पकाने और शैम्पू बदलने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए.
दरअसल, इस याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया है कि घरेलू जिंदगी की इन छोटी-मोटी बातों को दहेज प्रताड़ना या आपराधिक क्रूरता का रूप नहीं कहा जा सकता है. बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसे ससुराल में पौष्टिक खाना नहीं दिया जाता है. पति के खाने से पहले उसको नहीं खाने दिया जाता है.
हैरान करने वाली बात है कि महिला का आरोप है कि पति और ससुराल वालों के बर्ताव के कारण उसके बाल झड़ने लगे थे. पति ने पसंदीदा मीरा शैम्पू बदलकल डव शैंपू इस्तेमाल करने पर विवश किया था. इन आरोपों को सुनने के बाद जस्टिस नागप्रन्ना ने याचिकाकर्ता के वकील से कड़े सवाल किए कि बाल झड़ना, डोसा बनाने को कहना या पौष्टिक खाना न देना क्या यह सब धारा 498A के अंतर्गत दहेज की मांग या क्रूरता के दायरे में आता है? अगर पति ने कहा कि रागी के लड्डू पकाने के लिए कहा, तो क्या गलत है?
वहीं, पति के शैम्पू बदलवाने वाले आरोप पर जज ने कहा कि यह सब क्या है? इतनी छोटी-मोटी और मामूली बातें आपराधिक क्रूरता नहीं बन सकती हैं.
गौरतलब है कि कोर्ट ने महिला के सास और अन्य रिश्तेदारों की उस याचिका पर सुनवाई जारी थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी.
न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि ये सभी बातें, तलाक की अर्जी का आधार बन सकता है, लेकिन क्रूरता का स्तर नहीं बताया जा सकता है.
जज की ओर से कहा गया कि अगर आपका कोई निजी झगड़ा या खुन्नस है, तो उसको धारा 498A का केस नहीं बनाना चाहिए. परिवार में खाना बनाना, पति के लिए गर्म डोसा बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता है.