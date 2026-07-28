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पति ने शैम्पू बदला, तो ये क्रूरता कैसे? हाईकोर्ट ने महिला से पूछे सवाल; याचिका पर की सख्त टिप्पणी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई को दौरान कड़ी टिप्पणी की है. न्यायालय ने कहा कि डोसा बनाने के लिए कहना, रागी के लड्डू पकाने और शैम्पू बदलना केवल तलाक का आधार बन सकता है, यह दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं हो सकता.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 28, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:09 PM IST
पति ने शैम्पू बदला, तो ये क्रूरता कैसे? हाईकोर्ट ने महिला से पूछे सवाल; याचिका पर की सख्त टिप्पणी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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