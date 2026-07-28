/पति ने शैम्पू बदला, तो ये क्रूरता कैसे? हाईकोर्ट ने महिला से पूछे सवाल; याचिका पर की सख्त टिप्पणी

हैरान करने वाली बात है कि महिला का आरोप है कि पति और ससुराल वालों के बर्ताव के कारण उसके बाल झड़ने लगे थे. पति ने पसंदीदा मीरा शैम्पू बदलकल डव शैंपू इस्तेमाल करने पर विवश किया था. इन आरोपों को सुनने के बाद जस्टिस नागप्रन्ना ने याचिकाकर्ता के वकील से कड़े सवाल किए कि बाल झड़ना, डोसा बनाने को कहना या पौष्टिक खाना न देना क्या यह सब धारा 498A के अंतर्गत दहेज की मांग या क्रूरता के दायरे में आता है? अगर पति ने कहा कि रागी के लड्डू पकाने के लिए कहा, तो क्या गलत है?