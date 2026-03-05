पहले वेश्यावृत्ति में धकेला और अब मांग रही बेटी की कस्टडी! HC ने खारिज की मां की याचिका; जानें पूरा मामला

Karnataka High Court News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल में ही एक संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए, उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वेश्यावृत्ति रैकेट से बचाई गई एक लड़की की हिरासत उसकी मां ने मांगी थी. मां की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि लड़की की सुरक्षा सर्वोपरि है.

इतना ही नहीं, न्यायालय की ओर से मां पर लगे आरोपों की जांच पर जोर दिया गया, जिसमें आरोप है कि मां ने ही अपनी बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने में भूमिका निभाई. पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है. आइए आपको पूरा प्रकरण बताते हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस की ओर से पिछले साल एक लॉज पर किए गए रेड से जुड़ा हैं. रेड के दौरान पुलिस ने लॉज से एक 17 साल की नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति रैकेट से मुक्त कराया था. उसको बचाने के बाद नैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत बाल कल्याण गृह में रखा गया. हालांकि अब लड़की 18 साल की हो गई है, जिसके आधार पर उसकी मां ने अपने बेटी की कस्टडी की मांग की है. न्यायालय के समक्ष मां ने तर्क दिया है कि वह बालिग है और राज्य की हिरासत में नहीं रखी जा सकती.

निचली अदालत ने भी खारिज की थी याचिका

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले सत्र न्यायालय की ओर से मां की याचिका को खारिज कर दिया गया था. रिकॉर्ड में पता चलता है कि पहले भी ऐसे प्रकरण में एक समान मामला दर्ज था, जहां पर लड़की को वेश्यावृत्ति रैकेट से बचाया गया था और फिर मां को सौंपा गया. लेकिन बाद में फिर उसको वेश्यावृत्ति में धकेला गया. इस वजह से लड़की की मां की भूमिका पर संदेह पैदा होता है.

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद लड़की की मां ने उच्च न्यायालय का रुख किया. उच्च न्यायालय ने अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 17 और 17ए का हवाला देते टिप्पणी की कि इस पूरे मामले में माता-पिता के पृष्ठभूमि और उपयुक्कता की जांच जरूरी है. उच्च न्यायालय की ओर से सवाल किया गया कि मां पर आरोप होने के बावजूद उसको आरोपित क्यों नहीं बनाया गया.

हालांकि, राज्य के वकील ने माना की चूक हुई है. न्यायालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि माता-पता का हिरासत का अधिकार स्वतः नहीं होती है, विशेषकर उन मामलों में जब शोषण के आरोप हों. इन टिप्पणियों के साथ उच्च न्यायालय ने मां की याचिका को खारिज कर दिया है.

