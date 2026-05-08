'भरण-पोषण देना ही पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा', फैमली कोर्ट का आदेश लेकर HC पहुंचे शख्स की कोर्ट ने लगाई क्लास; जानें पूरा मामला

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पति के पक्ष में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होने से पत्नी को भरण-पोषण देने का अधिकार नहीं खत्म हो जाता है. हाईकोर्ट ने फैमली कोर्ट के एक आदेश को पलटते हुए यह आदेश दिया. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...
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Karnataka News: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पति के पक्ष में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स (घर वापसी करने का आदेश) होने भर से पत्नी को भरण-पोषण देने का अधिकार नही छिन जाता है. हाईकोर्ट ने फैमली कोर्ट के उन आदेश के गलत करार दिया, जिसमें पत्नी को मेंटिनेंस देने से इनकार किया गया था.
दरअसल, 40 साल की एक महिला ने हाईकोर्ट में एक याचिका डालते हुए फैमिली कोर्ट के जुलाई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी. फैमली कोर्ट ने उस दौरान पति को आदेश दिया था कि वह तलाक के बाद अपनी पत्नी दो बच्चों के लिए हर महीने 8 हजार रुपये का भरण पोषण दे, लेकिन पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से मना कर दिया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फैमली कोर्ट ने यह कहते हुए महिला को भरण पोषण देने से इनकार किया था कि बिना किसी पर्याप्त कारण के ही महिला ने पति को छोड़ दिया और पति के पक्ष में सहवास बहाल करने की डिक्री भी मौजूद है.
महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री का पालना न करना सीआरपीसी की धारा 125(4) के अंतरर्गत भरण-पोषण देने से इनकार करने का अधिकार हो ही नहीं सकता है, जब तक यह साबित न किया जा सके कि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही है.
गौरतलब है कि महिला ने शादी के केवल एक साल के भीतर ही पति और उसी मां द्वारा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की शिकायत की थी. महिला ने कहा कि पति एक सरकारी कर्मचाकी है और उनकी मासिक आय 50 हजार से अधिक है. इसके अलावा कृषि भूमि से अतिरिक्त 2 लाख रुपये से अधिक की कमाई होती है.
याचिका पर सुनवाई के दौरान HC ने पाया कि उत्पीड़ ने आरोप लगाए थे और सुरक्षा की गारंटी मिलने पर घर लौटने की इच्छा भी जताई थी. इस दौरान कोर्ट ने पाया कि पति ने रेस्टिट्यूशन डिक्री को लागू (execute) करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर वास्तव में पति सहवास बहाल करना चाहते थे, तो उन्हें डिक्री लागू करनी चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किया.
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उच्च न्यायालय ने फैमली कोर्ट के आदेश को संशोदित करते हुए पति को अब हर महीने 10000 रुपये का भरण-पोषण देने का आदेश दिया है. इसके अलावा बच्चों के लिए पहले वाला 8,000 रुपये (प्रति बच्चा) भरण-पोषण देने का आदेश दिया.
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