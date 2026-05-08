Advertisement
trendingNow13209643
Hindi Newsदेशभरण-पोषण देना ही पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा, फैमली कोर्ट का आदेश लेकर HC पहुंचे शख्स की कोर्ट ने लगाई क्लास; जानें पूरा मामला

'भरण-पोषण देना ही पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा', फैमली कोर्ट का आदेश लेकर HC पहुंचे शख्स की कोर्ट ने लगाई क्लास; जानें पूरा मामला

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पति के पक्ष में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होने से पत्नी को भरण-पोषण देने का अधिकार नहीं खत्म हो जाता है. हाईकोर्ट ने फैमली कोर्ट के एक आदेश को पलटते हुए यह आदेश दिया. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भरण-पोषण देना ही पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा', फैमली कोर्ट का आदेश लेकर HC पहुंचे शख्स की कोर्ट ने लगाई क्लास; जानें पूरा मामला

Karnataka News: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पति के पक्ष में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स (घर वापसी करने का आदेश) होने भर से पत्नी को भरण-पोषण देने का अधिकार नही छिन जाता है. हाईकोर्ट ने फैमली कोर्ट के उन आदेश के गलत करार दिया, जिसमें पत्नी को मेंटिनेंस देने से इनकार किया गया था. 

दरअसल, 40 साल की एक महिला ने हाईकोर्ट में एक याचिका डालते हुए फैमिली कोर्ट के जुलाई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी. फैमली कोर्ट ने उस दौरान पति को आदेश दिया था कि वह तलाक के बाद अपनी पत्नी दो बच्चों के लिए हर महीने 8 हजार रुपये का भरण पोषण दे, लेकिन पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से मना कर दिया था. 

फैमली कोर्ट ने दिया था यह आदेश 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फैमली कोर्ट ने यह कहते हुए महिला को भरण पोषण देने से इनकार किया था कि बिना किसी पर्याप्त कारण के ही महिला ने पति को छोड़ दिया और पति के पक्ष में सहवास बहाल करने की डिक्री भी मौजूद है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाईकोर्ट ने रद्द किया फैमली कोर्ट का आदेश 

महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि  रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री का पालना न करना सीआरपीसी की धारा 125(4) के अंतरर्गत भरण-पोषण देने से इनकार करने का अधिकार हो ही नहीं सकता है, जब तक यह साबित न किया जा सके कि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही है. 

जानिए हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है? 

गौरतलब है कि महिला ने शादी के केवल एक साल के भीतर ही पति और उसी मां द्वारा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की शिकायत की थी. महिला ने कहा कि पति एक सरकारी कर्मचाकी है और उनकी मासिक आय 50 हजार से अधिक है. इसके अलावा कृषि भूमि से अतिरिक्त 2 लाख रुपये से अधिक की कमाई होती है. 

याचिका पर सुनवाई के दौरान HC ने पाया कि उत्पीड़ ने आरोप लगाए थे और सुरक्षा की गारंटी मिलने पर घर लौटने की इच्छा भी जताई थी. इस दौरान कोर्ट ने पाया कि पति ने रेस्टिट्यूशन डिक्री को लागू (execute) करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर वास्तव में पति सहवास बहाल करना चाहते थे, तो उन्हें डिक्री लागू करनी चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किया. 

यह भी पढ़ें: सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, देखिए मौत से पहले का वीडियो

HC ने दिए यह आदेश 

उच्च न्यायालय ने फैमली कोर्ट के आदेश को संशोदित करते हुए पति को अब हर महीने 10000 रुपये का भरण-पोषण देने का आदेश दिया है.  इसके अलावा बच्चों के लिए पहले वाला 8,000 रुपये (प्रति बच्चा) भरण-पोषण देने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें: टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

karnatakaKarnataka News

Trending news

TN में तकरार, दिल्ली में साथ बैठने से 'इनकार'; DMK MP ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी
DMK
TN में तकरार, दिल्ली में साथ बैठने से 'इनकार'; DMK MP ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी
कांथी कॉलेज के छात्रनेता से बंगाल का CM चुने जाने तक... कहानी सुवेंदु के संघर्ष की
suvendu adhikari
कांथी कॉलेज के छात्रनेता से बंगाल का CM चुने जाने तक... कहानी सुवेंदु के संघर्ष की
'भरण-पोषण देना ही पड़ेगा' फैमली कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे शख्स की HC ने लगाई क्लास
karnataka
'भरण-पोषण देना ही पड़ेगा' फैमली कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे शख्स की HC ने लगाई क्लास
सुवेंदु ही होंगे बंगाल के 'अधिकारी', अमित शाह ने किया ऐलान; कल लेंगे सीएम पद की शपथ
BJP
सुवेंदु ही होंगे बंगाल के 'अधिकारी', अमित शाह ने किया ऐलान; कल लेंगे सीएम पद की शपथ
राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात करने जा रहे विजय, क्या इस बार मिशन 118 होगा सक्सेसफुल?
Tamil Nadu
राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात करने जा रहे विजय, क्या इस बार मिशन 118 होगा सक्सेसफुल?
भगवा स्याही में छपा सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी का निमंत्रण पत्र, देखिए पहली झलक
suvendu adhikari
भगवा स्याही में छपा सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी का निमंत्रण पत्र, देखिए पहली झलक
कहीं आप साइलेंट कैरियर तो नहीं? थैलेसीमिया के छिपे खतरे से सावधान! इसे समझना जरूरी
thalassemia day
कहीं आप साइलेंट कैरियर तो नहीं? थैलेसीमिया के छिपे खतरे से सावधान! इसे समझना जरूरी
242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
ahmedabad plane crash
242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
jailer
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
West Bengal Election 2026
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम