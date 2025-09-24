भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा... एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा... एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?

Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया. जानिए इस याचिका में क्या मांग की गई थी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 24, 2025, 04:59 PM IST
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा... एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?

X News: सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स का यूज काफी संख्या में लोग करते हैं. यह कमाई जरिया बन गया है, हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स को बड़ा झटका देते हुए एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में कहा यह घोषित करने की मांग की गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) केंद्र सरकार के अधिकारियों को सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है. जिसे लेकर कोर्ट ने कहा है कि एक्स को देश के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है. 

कोर्ट ने की ये टिप्पणी
इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि आज के टाइम में कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छे 19 केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है, ऐसे में विदेशी कंपनियों या गैर- नागरिकों के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि एक्स अमेरिका में कानूनों को पालन करता है जबकि भारत में लागू टेकडाउन आदेशों को मानने से इनकार कर रहा है.

एक्स ने दिया था तर्क
इसे लेकर एक्स ने तर्क दिया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की सामग्री की जांच करने और उसे गैरकानूनी मानकर हटाने के लिए मजबूर करना सर्वोच्च न्यायालय के श्रेया सिंघल मामले के फैसले के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि धारा 79(3)(बी) को अधिकार देने वाली धारा के रूप में नहीं देखा जा सकता, जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि गैरकानूनी सामग्री को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिल सकता है. इसके अलावा एक्स ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी शामिल होने को भी चुनौती दी है. बता दें कि भारत में एक्स के काफी ज्यादा यूजर्स हैं जो यहां पर अपनी बात रखते हैं. लोगों से सहयोग लेते हैं. 

