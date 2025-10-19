RSS vs Congress: चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! कांग्रेस को बताया Kim Jong UN

RSS March Denies: राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के पैदल मार्च को मंजूरी ना मिलने की वजह से सत्ताधारी कांग्रस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है और दोनों ने ही शब्दों की लड़ाई शुरू कर दी है.
RSS March in Chittapur: कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने RSS को 2 नवंबर को चित्तपुर में रूट मार्च निकालने की परमिशन दे दी है. कोर्ट आरएसएस कलबुर्गी के संयोजक अशोक पाटिल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पाटिल ने अधिकारियों के इस मार्च को रविवार को चित्तपुर में निकालने की इजाजत ना देने को चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एमजीएस कमल ने राज्य सरकार से पूछा कि, वह इस मामले को कैसे सुलझाने और आगे बढ़ने की योजना बना रही है. साथ में यह भी कहा कि, सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
बाकी संगठनों की भी रैली रोकी गई?
अदालत ने यह भी बताया कि, चित्तपुर के अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था खराब होने का डर बताकर परमिशन देने से मना किया था. वजह यह थी कि भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर जैसे संगठनों ने भी ठीक उसी समय उसी जगह पर रैलियां निकालने की योजना बनाई थी. उन्हें भी रैलियां करने की इजाजत नहीं दी गई थी. पाटिल के वकील ने कोर्ट में कहा, अधिकारियों ने जितने भी सवाल उठाए थे उन सभी का जवाब दिया जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि, राज्य की बाकी जगहों पर भी इसी तरह के जुलूस शांति से निकले थे.
पुलिस की रिपोर्ट में क्या कहा गया?
पुलिस की रिपोर्ट में पहला कहा गया था कि अगर रविवार को चित्तपुर में RSS, Bhim Army और भारतीय दलित पैंथर की रैलियां एक साथ होतीं तो झड़प हो सकती थी और शांति भंग हो सकती थी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि, हाल ही में एक RSS कार्यकर्ता ने कथित तौर पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे को गाली दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी. इस घटना से चित्तपुर में तनाव बढ़ गया था और चित्तपुर मंत्री खड़गे का चुनाव क्षेत्र है.
कस्बे में पहले भी फैला था तनाव
इससे पहले आरएसएस के कार्यक्रम की तैयारी के लिए भगवा झंडे और बैनर लगाए गए थे जिससे कस्बे में तनाव फैल गया था. शुक्रवार को अधिकारियों ने यह कहते हुए अभियान चलाया कि ऐसी चीजें लगाने के लिए कोई सरकारी अनुमति नहीं ली गई है और उन्हें हटा दिया गया है. राज्य सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी किया था जिसमें किसी भी निजी संगठन, एसोसिएशन या लोगों के समूह को सरकारी संपत्ति या परिसर का इस्तेमाल करने के लिए पहले से इजाजत लेना जरूरी होगा.
क्या जानबूझकर निशाना बनाया गया?
इस आदेश के जरिए RSS को जानबूझकर निशाना बनाने की जो आलोचना हो रही थी उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ किया कि, उनकी सरकार आरएसएस को निशाना नहीं बना रही है. मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, हमने सिर्फ इतना किया है कि सभी संगठनों को इजाजत लेनी होगी. यह नियम तो जगदीश शेट्टार की BJP सरकार के समय में ही बनाया गया था हमने इसे बस दोहराया है. जब भाजपा सरकार के दौरान यह नियम लाया गया था तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया?
भाजपा ने की फैसले की सराहना
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने High Court के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि, कोर्ट ने संविधान को बचाए रखा है. उन्होंने आगे कहा, जिन लोगों ने चित्तपुर में आरएसएस के रूट मार्च पर रोक लगाने की कोशिश की उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. आज का कोर्ट का फैसला यह साफ संदेश देता है कि लोकतंत्र में तानाशाही शासन के लिए कोई जगह नहीं है.
कांग्रेस को बताया तानाशाह
इससे पहले विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि, RSS कार्यक्रम को रोकना तो ऐसा है जैसे उत्तर कोरिया के तानाशाह किन जोंग उन के तानाशाही शासन की याद आ गई हो. X पर पोस्ट में कहा, ऐसा लगता है कि मंत्री प्रियांक खड़गे को कांग्रेस पार्टी के बुरे इतिहास से बहुत ही लगाव है जिसने एक बार देश पर आपातकाल थोपा था. शायद इसलिए वह चित्तपुर को एक जांच की जगह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.
क्या कर्नाटक में आयोजन असंभव है?
येदियुरप्पा ने आगे कहा कि, DR.B.R Ambedkar के संविधान और लोकतंत्र के विचारों का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए चित्तपुर में दबाव वाला माहौल बनाया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि, अगर RSS के रूट मार्च और कार्यक्रम के लिए लगाई गई शर्तों को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया तो कर्नाटक में कहीं कोई भी सांस्कृतिक या देशभक्ति का कार्यक्रम करना नामुमकिन हो जाएगा.
