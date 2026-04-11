'लेम्बोर्गिनी से ही जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए', ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा; HC ने दी कभी न भूलने वाली सजा

Karnataka News: कर्नाटक में एक शख्स को सड़क पर लापरवाही करना भारी पड़ गया. अब कोर्ट ने उसको सजा के तौर पर सड़क पर सफाई करने को कहा है. जानकारी के अनुसार, शख्स पर अपनी लग्जरी कार को लापरवाही के साथ चलाने का आरोप है. जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, जहां पर न्यायालय ने शख्स पर से आपराधिक मामला रद्द करके उसको सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस एम नाहप्रसन्ना ने आरोपी लेंम्बोर्गिनी मालिक चिरंथ बीआर के खिलाफ दर्ज हुए क्रिमिनल केस को इस शर्त पर रद्द कर दिया और कहा कि उसको सामुदायिक सेवा करनी होगी. न्यायालय की ओर से कहा गया कि इस संबंध में एक विस्तृत आदेश भी जारी किया जाएगा.

क्या था पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट चिरंथ की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने केंगेरी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. पिछले दिनों साइलेंसर लगे एक वाहन को लापरवाही चलाते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पूरा मामला दिसंबर 2025 का है.

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कोर्ट ने कहा- करनी होगी सड़कों की सफाई

वाहन मालिक ने इस गलती के लिए अपना चालान भर दिया है. हालांकि, पुलिस ने साइलेंसर नहीं बदले जाने के कारण उनके खिलाफ मुकदाम दर्ज कर लिया. इसके बाद आरोपी ने दावा किया कि साइलेंसर बदलवाया जा चुका और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि लेम्बोर्गिनी मालिक को बिना किसी कारण अपराधी के रूप में पेश किया गया.

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'ट्रैफिक नियमों का किया उल्लंघन'

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माना कि आरोपी ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने लेम्बोर्गिनी के मालिक की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या आरोपी सामुदायिक सेवा करेगा. इस पर वकील ने कहा कि वह चिरंथ स्कूली बच्चों को ट्रैफिक संकेत सिखाएगा, लेकिन जस्टिस इससे असहमत दिखे और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया इस कारण उन्हें ही ट्रैफिक नियमों का पलान करना सिखाना होगा.

कोर्ट ने FIR रद्द की

उधर सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह अजीब बात कि लापरवाही से लेम्बोर्गिनी चलाने वाला स्कूलों में बच्चों यातायात नियम सिखाएगा. उन्होंने सुझाव दिया कि सजा का संबंध सामुदायिक सेवा से होना चाहिए. इसके बाद जज ने कहा कि आरोपी आने वाले समय में सामुदायिक सेवा करेगा, इसके साथ ही FIR को रद्द कर दिया गया.

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