लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर दिया साफ

Karnataka High Court: अक्सर देखा जाता है कि लिव-इन में रहने वाले पार्टनर की आपस में किसी न किसी वजह से नोंक-झोंक हो जाती है. कभी-कभी मामला इतना बढ़ जाता है कि पार्टनर थाने-अदालत का चक्कर काटने लगते हैं. ऐसे में लिव-इन पार्टनर को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 30, 2025, 07:37 AM IST
Trending Photos

Karnataka High Court: प्रेम पर न जाने कितनी कहानियां लिखी गई, न जाने कितने किस्से लिखे गए हैं, प्रेम में बढ़ते हुए दिनों के बाद अक्सर देखा जाता है कि कपल लिव-इन में रहने लगते हैं. लिव-इन में रह रहे कपल के साथ कभी-कभी ऐसा कुछ होता है लोग अंदर तक हिल जाते हैं. इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498A के तहत लिव-इन पार्टनर पर क्रूरता का केस चल सकता है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की है, आइए जानते हैं.

कोर्ट ने ये भी कहा कि पीनल कोड का सेक्शन 498A लिव-इन रिलेशनशिप और अमान्य या अमान्य की जा सकने वाली शादियों पर भी लागू हो सकता है. 18 नवंबर को पास किए गए एक ऑर्डर में जस्टिस सूरज गोविंदराज ने फैसला सुनाया कि “पति” शब्द सिर्फ कानूनी तौर पर वैध शादी में रहने वाले आदमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो शादी जैसे रिश्ते में आता है, या ऐसी व्यवस्था में आता है जिसमें शादी के गुण हों, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप भी शामिल है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में, किसी पर सेक्शन 498A के तहत केस किया जा सकता है और केस चलाया जा सकता है जिसे अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 से बदल दिया गया है. कोर्ट ने यह बात एक आदमी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें उसने अपनी दूसरी पत्नी की शिकायत के बाद अपने खिलाफ़ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. शिकायत के मुताबिक, याचिकाकर्ता की पहले से ही एक औरत से शादी चल रही थी, जिससे उसकी एक बेटी भी थी. इसके बावजूद, उसने 2010 में दूसरी औरत से शादी कर ली. 

उसका दूसरा रिश्ता 2016 में खत्म हो गया और दूसरी पत्नी ने उसके खिलाफ़ IPC के सेक्शन 498A के तहत कार्रवाई शुरू करते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें क्रूरता, दहेज की मांग और मारपीट का आरोप लगाया गया था. उसने यह भी दावा किया कि आदमी ने उससे अपनी पहली शादी छिपाई थी. हालांकि, पिटीशनर के वकील ने कहा कि उस पर सेक्शन 498A के तहत चार्ज नहीं लगाया जा सकता क्योंकि शिकायत करने वाली उसकी कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी नहीं थी.

पिटीशनर के वकील हर्ष कुमार गौड़ा ने कहा कि सेक्शन 498A सिर्फ कानूनी शादी के मामले में ही लागू किया जा सकता है. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने वाली औरत शादी की सभी खूबियों के साथ एक रिश्ते में साथ रहते थे और शादी जैसा रिश्ता,” या “लिव-इन रिलेशनशिप,” सेक्शन 498A के दायरे में आता है. इसकी वजह से उनपर केस चल सकता है. 

Abhinaw Tripathi

