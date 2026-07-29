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कर्नाटक से आई डरावनी रिपोर्ट: 7,000 से ज्यादा छात्र HIV पॉजिटिव, कॉलेजों में स्क्रीनिंग कैंप का सख्त आदेश

कर्नाटक में छात्रों के बीच एचआईवी संक्रमण को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के अनुसार 7,000 से अधिक छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके बाद राज्य सरकार ने कॉलेजों में एचआईवी स्क्रीनिंग कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. जानिए पूरी रिपोर्ट, सरकारी आदेश और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 29, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:12 AM IST
कर्नाटक से आई डरावनी रिपोर्ट: 7,000 से ज्यादा छात्र HIV पॉजिटिव, कॉलेजों में स्क्रीनिंग कैंप का सख्त आदेश
Image Credit: AI Generated Photo (कर्नाटक से आई डरावनी रिपोर्ट: 7,000 से ज्यादा छात्र HIV पॉजिटिव, कॉलेज में स्क्रीनिंग कैंप का सख्त आदेश)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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