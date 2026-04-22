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500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज करने का आदेश

महज 500 रुपए की शर्त एक राज्य के गृह मंत्री के लिए गले की फांस बन जाएगी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था. एक छोटा सी घटना ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है और वजह बनी है कबड्डी मैच के दौरान लगी एक छोटी सी शर्त.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:19 PM IST
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500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें (Photo- X)
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें (Photo- X)

कर्नाटक की राजनीति में एक छोटा-सा वाकया अब बड़ा विवाद बनता जा रहा है. राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है, और वजह बनी है कबड्डी मैच के दौरान लगी महज 500 रुपये की शर्त. मामला तुमकुरु में हुए प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का है. मैच के दौरान माहौल हल्का-फुल्का था, दर्शकों में उत्साह था और इसी बीच मंत्री जी ने भी मजाकिया अंदाज में जिला उपायुक्त शुभा कल्याण के साथ 500 रुपये की शर्त लगा ली. उन्हें पूरा भरोसा था कि विजयपुरा की टीम बाजी मार लेगी.

लेकिन खेल का नतीजा कुछ और ही निकला. दक्षिण कन्नड़ की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए विजयपुरा को 36-26 से हरा दिया. मैच खत्म हुआ, तालियां बजीं, और विजेता टीम को सम्मानित करने का वक्त आया. यहीं से मामला पलट गया. मंच पर बोलते हुए मंत्री ने खुद ही इस शर्त का जिक्र कर दिया. जो बात वहां हंसी-मजाक में हुई थी, वही अब विवाद का कारण बन गई. धीरे-धीरे यह मुद्दा इतना बढ़ा कि अदालत तक पहुंच गया और अब कानूनी पचड़े में फंस गया है. एक मामूली शर्त, जो उस वक्त सिर्फ खेल के रोमांच का हिस्सा लग रही थी, अब सियासत और कानून के दायरे में आ गई है और यही इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात है.

शिकायत आई तो मामले ने तूल पकड़ लिया

शिकायत सामने आई तो मामला ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि और तूल पकड़ गया. एच.आर. नागभूषण नाम के शख्स ने इसे हल्के में लेने के बजाय सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया और निजी शिकायत दर्ज कर दी. उनका साफ कहना था कि सार्वजनिक मंच पर शर्त लगाने जैसी बातें, चाहे मजाक में ही क्यों न कही गई हों, कानून की नजर में गलत ही मानी जाती हैं. नागभूषण ने अपनी याचिका में यह भी रेखांकित किया कि जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर होता है, तो उससे आम नागरिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा जिम्मेदारी और संतुलन की उम्मीद की जाती है. उनके मुताबिक, ऐसे पद पर बैठे लोगों की हर बात और हर हरकत का समाज पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए उन्हें बेहद सोच-समझकर बोलना और व्यवहार करना चाहिए.

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पुलिस को FIR दर्ज करने के सख्त निर्देश

मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने भी इसे नजरअंदाज नहीं किया और शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आगे की सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया. अब इस पूरे मामले पर अदालत में विस्तार से चर्चा होगी. बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है. एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को साफ और सख्त शब्दों में निर्देश दिए हैं कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और पूरी गंभीरता के साथ जांच आगे बढ़ाई जाए. यह आदेश 42वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने दिया है, जहां जज केएन शिवकुमार इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. 

हर पहलू की हो गहराई से जांच

अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि सिर्फ औपचारिकता निभाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर पहलू की गहराई से जांच होनी चाहिए. इस फैसले को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पुलिस सीधे गृह विभाग के अधीन काम करती है. ऐसे में मामला सिर्फ थाने या अधिकारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी जिम्मेदारी ऊपर तक, यानी गृह मंत्री तक भी पहुंचती है. यही वजह है कि इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और अब सबकी नजर आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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