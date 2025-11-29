Advertisement
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री; अब हाईकमान सुलझाएगा मुद्दा

Siddaramaiah-Dk shivakumar: मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बढ़ती खींचतान के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने शनिवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक के लिए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से उनके आवास पर मुलाकात की जहां दोनों नेताओं ने पारंपरिक इडली और सांभर की प्लेटों पर गुस्सा शांत करने का प्रयास किया.

 

Nov 29, 2025, 11:23 AM IST
Karnataka Politics: कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शनिवार को एक बैठक की. यह मुलाकात पार्टी के भीतर बढ़ते सत्ता संकट को सुलझाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

इस बीच, राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर विभिन्न नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर अपनी आकांक्षाएं हैं. उन्होंने कहा कि कोई डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, कोई सिद्धारमैया को पद पर बने रहने देना चाहता है, कोई मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहता है, और कोई किसी और को. लोगों की आकांक्षाओं को रोका नहीं जा सकता. यह हाईकमान पर निर्भर है. पार्टी आलाकमान इस पर ध्यान दे रहा है और इसका समाधान करेगा.

डीके शिवकुमार करेंगे राहुल गांधी और खरगे से मुलाकात 

जानकारी केअनुसार, बैठक के बाद डीके शिवकुमार दिल्ली जाएंगे और वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. हालांकि, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि उनका रुख अपरिवर्तित है. उन्होंने कहा कि आलाकमान जो भी कहेगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा. यही कारण है कि मैंने डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया और हम वहीं बात करेंगे. वे भी कह चुके हैं कि आलाकमान जो भी निर्णय करेगा, उसका पालन करेंगे. 

 

इस बीच, शिवकुमार ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और कहा कि राज्य में नेतृत्व संबंधी कोई भी निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा. वे वरिष्ठ नेताओं के बीच हुए 2023 के सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला देते हुए यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें ढाई साल बाद मुख्यमंत्री पद संभालना चाहिए. बता दें, पार्टी के रणनीति समूह की 30 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बैठक होने की संभावना है, जिसमें केंद्रीय नेताओं के साथ इस संकट पर चर्चा की जाएगी. सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ने हाईकमान के निर्णय का पालन करने की इच्छा जताई है, जबकि उनके समर्थक अपने नेताओं के दावों को सत्तारूढ़ पद पर लेकर पैरवी कर रहे हैं. कांग्रेस के लिए कर्नाटक में यह नेतृत्व विवाद महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है और आलाकमान की अंतिम मुहर ही इस विवाद का समाधान कर सकती है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं.

karnataka

