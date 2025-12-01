Advertisement
trendingNow13025537
Hindi Newsदेश

Karnataka Politics: DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या सत्ता बंटवारे पर मान गए सिद्धारमैया

Karnataka Politics in Hindi: कर्नाटक में अब राजनीति इडली-डोसा पर आ गई है. पहले सीएम सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने घर बुलाकर इडली खिलाई तो अब बारी शिवकुमार की है. उन्होंने कल सुबह सिद्धा को अपने घर नाश्ते पर बुलाया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karnataka Politics: DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या सत्ता बंटवारे पर मान गए सिद्धारमैया

Siddaramaiah-DK Shivakumar  latest news: कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों इडली-डोसा डिप्लोमेसी का मजेदार दौर चल रहा है. पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने घर बुलाकर गरमा-गरम इडली-डोसा खिलाया और एकता का ऐलान कर दिया. इसके बाद अब डीके भी जवाबी ब्रेकफास्ट की घोषणा कर दी है. इस बार मेज़बान होंगे डीके शिवकुमार और मेहमान होंगे खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया. मेन्यू में इडली से लेकर पॉलिसी तक और डोसे से लेकर सत्ता समीकरण तक सब कुछ सजी-धजी थाली में परोसा जाएगा. इसके संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हम साथ हैं. मतभेद हैं तो मेज पर बैठकर उन्हें सुलझा भी लेते हैं.

'मैंने माननीय मुख्यमंत्री को नाश्ते पर आमंत्रित किया'

डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर बताया, 'मैं और मुख्यमंत्री एक टीम की तरह मिलकर काम करते रहेंगे. मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कल नाश्ते पर आमंत्रित किया है ताकि कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों पर चर्चा और उन्हें मज़बूत किया जा सके.'

Add Zee News as a Preferred Source

डीके को फ्यूचर सीएम मानते हैं समर्थक

बताते चलें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने घर बुलाकर इडली-नाश्ते के साथ लंबी बातचीत की थी. उस मुलाकात को तनाव कम करने और आपसी तालमेल बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा गया. खासतौर पर तब, जब यह कहा जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच सीएम पद को लेकर अनकही प्रतिस्पर्धा है. डीके शिवकुमार समर्थक उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री मानते हैं, जबकि सिद्धारमैया का कद पार्टी और सरकार दोनों में अब भी मजबूत माना जाता है.

नाश्ते में सिद्धारमैया से क्या बात करेंगे डीके?

अब घटनाक्रम उलट दिशा में बढ़ रहा है. डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने घर नाश्ते पर बुलाया है. यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात भर नहीं मानी जा रही. इसके बजाय इसे सत्ता-समीकरण पर संभावित बातचीत का मंच भी बताया जा रहा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में आने वाले महीनों की रणनीति, संसदीय चुनाव के बाद की स्थिति और सरकार की नीतिगत दिशा पर चर्चा हो सकती है. यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों को शांत करने की कोशिश भी इस मुलाकात के जरिए हो सकती है. 

बताते चलें कि राज्य में नेतृत्व-परिवर्तन को लेकर कर्नाटक इकाई के भीतर रुक-रुक कर आवाज़ें उठती रही हैं. डीके शिवकुमार के समर्थक उनका प्रभाव और जनाधार बढ़ने का तर्क देते हैं. वहीं सिद्धारमैया गुट स्थिर शासन और अनुभवी नेतृत्व की जरूरत पर जोर देता है. इन परिस्थितियों में नाश्ते की यह बैठक सिर्फ संबंध सुधारने का प्रयास नहीं, बल्कि आने वाली राजनीतिक तस्वीर की दिशा भी तय कर सकती है.

अभी जारी रहेगा इडली-डोसा डिप्लोमेसी का दौर!

फिलहाल पार्टी नेतृत्व चाहता है कि दोनों बड़े नेताओं में टकराव की छवि न बने और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए.अब दोनों नेताओं की यह मुलाकात इसी संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश दिखती है. हालांकि असल परिणाम मुलाकात के बाद ही स्पष्ट होंगे. तभी पता चलेगा कि क्या तनाव पूरी तरह कम हुआ या सिर्फ दिखावे में संतुलन साधा गया है. वैसे इतना तय है कि कर्नाटक की राजनीति अगले कुछ दिनों तक इडली-डोसा डिप्लोमेसी के इर्द-गिर्द ही घूमती रहेगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Karnataka Politics in Hindi

Trending news

DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
mamata west bengal news
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह