Karnataka Politics: DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या सत्ता बंटवारे पर मान गए सिद्धारमैया

Siddaramaiah-DK Shivakumar latest news: कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों इडली-डोसा डिप्लोमेसी का मजेदार दौर चल रहा है. पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने घर बुलाकर गरमा-गरम इडली-डोसा खिलाया और एकता का ऐलान कर दिया. इसके बाद अब डीके भी जवाबी ब्रेकफास्ट की घोषणा कर दी है. इस बार मेज़बान होंगे डीके शिवकुमार और मेहमान होंगे खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया. मेन्यू में इडली से लेकर पॉलिसी तक और डोसे से लेकर सत्ता समीकरण तक सब कुछ सजी-धजी थाली में परोसा जाएगा. इसके संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हम साथ हैं. मतभेद हैं तो मेज पर बैठकर उन्हें सुलझा भी लेते हैं.

'मैंने माननीय मुख्यमंत्री को नाश्ते पर आमंत्रित किया'

डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर बताया, 'मैं और मुख्यमंत्री एक टीम की तरह मिलकर काम करते रहेंगे. मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कल नाश्ते पर आमंत्रित किया है ताकि कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों पर चर्चा और उन्हें मज़बूत किया जा सके.'

Me and the CM continue to work together as a team. I have invited the Hon’ble CM for breakfast tomorrow to discuss and strengthen our collective efforts to deliver on our promises to Karnataka. — DK Shivakumar (@DKShivakumar) December 1, 2025

डीके को फ्यूचर सीएम मानते हैं समर्थक

बताते चलें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने घर बुलाकर इडली-नाश्ते के साथ लंबी बातचीत की थी. उस मुलाकात को तनाव कम करने और आपसी तालमेल बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा गया. खासतौर पर तब, जब यह कहा जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच सीएम पद को लेकर अनकही प्रतिस्पर्धा है. डीके शिवकुमार समर्थक उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री मानते हैं, जबकि सिद्धारमैया का कद पार्टी और सरकार दोनों में अब भी मजबूत माना जाता है.

नाश्ते में सिद्धारमैया से क्या बात करेंगे डीके?

अब घटनाक्रम उलट दिशा में बढ़ रहा है. डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने घर नाश्ते पर बुलाया है. यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात भर नहीं मानी जा रही. इसके बजाय इसे सत्ता-समीकरण पर संभावित बातचीत का मंच भी बताया जा रहा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में आने वाले महीनों की रणनीति, संसदीय चुनाव के बाद की स्थिति और सरकार की नीतिगत दिशा पर चर्चा हो सकती है. यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों को शांत करने की कोशिश भी इस मुलाकात के जरिए हो सकती है.

बताते चलें कि राज्य में नेतृत्व-परिवर्तन को लेकर कर्नाटक इकाई के भीतर रुक-रुक कर आवाज़ें उठती रही हैं. डीके शिवकुमार के समर्थक उनका प्रभाव और जनाधार बढ़ने का तर्क देते हैं. वहीं सिद्धारमैया गुट स्थिर शासन और अनुभवी नेतृत्व की जरूरत पर जोर देता है. इन परिस्थितियों में नाश्ते की यह बैठक सिर्फ संबंध सुधारने का प्रयास नहीं, बल्कि आने वाली राजनीतिक तस्वीर की दिशा भी तय कर सकती है.

अभी जारी रहेगा इडली-डोसा डिप्लोमेसी का दौर!

फिलहाल पार्टी नेतृत्व चाहता है कि दोनों बड़े नेताओं में टकराव की छवि न बने और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए.अब दोनों नेताओं की यह मुलाकात इसी संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश दिखती है. हालांकि असल परिणाम मुलाकात के बाद ही स्पष्ट होंगे. तभी पता चलेगा कि क्या तनाव पूरी तरह कम हुआ या सिर्फ दिखावे में संतुलन साधा गया है. वैसे इतना तय है कि कर्नाटक की राजनीति अगले कुछ दिनों तक इडली-डोसा डिप्लोमेसी के इर्द-गिर्द ही घूमती रहेगी.