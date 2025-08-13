मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया... इस नेता के दावे ने मचाया बवाल!

Supreme Court Order On Stray Dogs: दिल्ली-NCR की सड़कों पर कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 11 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इस फैसला का असर पूरे देश में देखा जा रहा. कर्नाटक के एक नेता ने अब खुलासा किया है कि उन्होंने 10-20 नहीं, करीब 2500 कुत्तों को मरवाकर दफन कराया है.
SL Bhojegowda: दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है. कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के आदेश पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. कोई इसका स्वागत कर रहा तो कोई इसे क्रूर फैसला बता रहा. इसी बीच कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य एसएल भोजेगौड़ा ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने इस मुद्दे को और हवा दे दी.
कुत्तों को मरवाकर दफन कराया, ताकि खाद बन जाएं!
विधान परिषद की ही एक बैठक में JD(S) के एमएलसी एसएल भोजेगौड़ा ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 2500 आवारा कुत्तों को मरवाया था. उन्होंने कहा कि सिटी म्युनिसिपैलिटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हमने 2500 कुत्तों को मरवाकर उन्हें पेड़ों के नीचे दफना दिया था, ताकि वे प्राकृतिक खाद बन सकें. उनके इस बयान ने सदन के अंदर और बाहर बवाल मचा दिया.
अभी कुत्तों को हटाने का कोई नियम नहीं
नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान ने इस मुद्दे पर सरकार की बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनों के कारण आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि केवल नसबंदी और टीकाकरण ही इसका 'इलाज' है. मंत्री की इस बात पर भोजेगौड़ा ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कोई सड़कों से कुत्तों को हटाने का विरोध करता है तो सरकार को 10 आवारा कुत्तों को उनके घरों में छोड़ देना चाहिए.
विरोध करने वालों के कंपाउंड में छोड़ दें कुत्ते
भोजेगौड़ा ने आगे कहा कि हम आए-दिन कुत्तों के काटने के मामले देख रहे हैं. पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. अगर कोई आवारा कुत्तों को हटाने का विरोध करता है तो सरकार को कुछ कुत्तों को उनके कंपाउंड में छोड़ देना चाहिए, ताकि उन्हें असलियत का पता चले. उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई आवारा कुत्ता उनके बच्चों को काट ले तो वे क्या करेंगे?
कर्नाटक में डॉग बाइट के दो लाख से ज्यादा मामले
सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में आठ हफ्तों के भीतर आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने के आदेश के बाद देश भर में यह मुद्दा बहस का विषय बन गया है. कर्नाटक में भी कुत्तों के काटने के 2.4 लाख से अधिक मामले सामने आने और रेबीज से 19 मौतों के बाद विधायक और एमएलसी आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से उठाने की मांग कर रहे हैं.
