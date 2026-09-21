/VIDEO: बंदर के आतंक की डरावनी तस्वीर... 91 साल की महिला को जमीन पर पटका, बचाने दौड़ी बेटी को भी नहीं बख्शा

रिहायशी इलाकों में बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है. इस आतंक का शिकार अब बुजुर्ग बन रहे हैं. ताजा मामला कर्नाटक के कोप्पल से सामने आया है. यहां अपने ही घर में टहल रहीं 91 साल की एक बुजुर्ग महिला पर बंदर ने अचानक हमला कर दिया. हमले के झटके से जमीन पर गिरीं बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उन्होंने दम तोड़ दिया. इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
मृतक महिला का नाम नजमुन्निसा बेगम था. वे मशहूर लेखक दिवंगत एम.एस. सावदत्ती की पत्नी थीं. परिवार वालों ने बताया कि वे कोप्पल के बी.टी. पाटिल नगर में अपने घर के अहाते में टहल रही थीं. तभी अचानक एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से वे खुद को संभाल नहीं पाईं और धड़ाम से जमीन पर गिरीं.
मां की चीख सुनकर बेटी फौरन उन्हें बचाने दौड़ी, लेकिन बंदर ने उस पर भी हमला कर दिया. इसके बाद आसपास के लोग जुटे और किसी तरह बंदर को वहां से भगाया गया. जिसके बाद घायल बुजुर्ग महिला को तुरंत पास के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. शुरुआत में लगा कि उनकी हालत सुधर रही है, लेकिन अगले दिन अंदरूनी चोटों और सदमे की वजह से तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह दर्दनाक घटना साफ नजर आ रही है. फुटेज में दिख रहा है कि कैसे आराम से टहल रहीं 91 साल की बुजुर्ग महिला पर बंदर ने अचानक छलांग लगा दी. वीडियो सामने आते ही इलाके के लोगों में डर और गुस्सा दोनों फैल गया. लोगों का कहना है कि कॉलोनियों में बंदरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि अब बुजुर्गों और बच्चों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है.
यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में बंदरों के हमलों में बुजुर्ग महिलाएं लगातार अपनी जान गंवा रही हैं. हाल ही के दिनों में ऐसे कई दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं.
1. अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश): 10 सितंबर को गभाना में 55 साल की एक महिला छत पर कपड़े सुखाने गई थीं. अचानक बंदरों के झुंड ने उन्हें घेर लिया. बंदरों से खुद को बचाने के चक्कर में वे छत से नीचे गिर पड़ीं और उनकी जान चली गई.
2. शिमला (हिमाचल प्रदेश): 14 सितंबर को शिमला के सेमेट्री इलाके में एक महिला पर अचानक बंदर झपट पड़ा. उससे बचते हुए वह छत से नीचे गिर गईं और मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हादसे के बाद भड़के लोगों ने मुआवजे और बंदरों को पकड़ने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया था.
3. काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): इसी साल मार्च में 65 साल की चिन्ना बुल्ली खेत से घर लौट रही थीं, तभी बंदरों ने उन्हें दौड़ा लिया. डर के मारे भागते वक्त उनका पैर फिसल गया और गंभीर चोटें आने की वजह से उनकी मौत हो गई.