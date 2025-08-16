कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नहीं

Karnataka Politics: पीएम मोदी ने बीते दिन भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर संबोधन दिया था. उस दौरान उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रशंसा भी की थी, जिसकी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आलोचना की थी. वहीं अब इसको लेकर कर्नाटक बीजेपी ने तीखा जवाब दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि सिद्धारमैया को RSS या पीएम मोदी पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.



RSS को लेकर सिद्धारमैया पर भड़के

विजयेंद्र ने कहा,' कांग्रेस की छाया में खड़े होकर, जो आज भी गुलाम मानसिकता रखती है और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करती है, आप RSS या पीएम मोदी के बारे में बोलने के लायक नहीं हैं.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिद्धारमैया कांग्रेस में स्वार्थ और सत्ता की राजनीति के चलते शामिल हुए हैं और वह संविधान और लोकतंत्र पर बोलने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं. विजयेंद्र ने कांग्रेस के इमरजेंसी के दौर को भारत की राजनीति के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया.

ये भी पढ़ें- अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, पुराने नहीं अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन

महात्मा गांधी ने भी की थी सराहना

भाजपा नेताओं ने RSS की भूमिका को राष्ट्र निर्माण में अहम बताया. विजयेंद्र ने कहा कि RSS कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि सेवा और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक राष्ट्रवादी संगठन है. उन्होंने महात्मा गांधी और नेहरू की ओर से RSS की सराहना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संगठन देश के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर पहुंचा रहा है. सिद्धारमैया की आलोचना करते हुए कहा कि गांधीजी, अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने RSS की सेवा भावना और एकता की सराहना की थी.

ये भी पढ़ें- किश्‍तवाड़ में बादल फटने से हुई मौतों की संख्‍या बढ़कर पहुंची 53, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे

RSS को बताया नफरत फैलाने वाला संगठन

गांधीजी के साल1934 में RSS कैंप के दौरे का हवाला देते हुए कहा कि गांधीजी ने तब कहा था,' RSS ने एक जातिविहीन और छुआछूत से मुक्त समाज के मेरे सपने को साकार किया है.' बता दें कि सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि RSS दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ वाला, नफरत फैलाने वाला और बांटने संगठन है, जो न तो रजिस्टर्ड है और न ही टैक्स चुकाता है. उनके इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

FAQ

RSS क्या है?

आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) एक राष्ट्रवादी संगठन है जो 1925 में स्थापित हुआ था. इसका मकसद समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण है.

सिद्धारमैया ने RSS पर क्या आरोप लगाए?

उन्होंने RSSको राजनीतिक लाभ वाला, नफरत फैलाने वाला और विभाजनकारी संगठन बताया.