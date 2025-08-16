कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नहीं
Advertisement
trendingNow12883666
Hindi Newsदेश

कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नहीं

Siddaramaiah Comment On RSS: हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने RSS की आलोचना की थी. अब इसको लेकर भाजपा ने उनपर निशाना साधा है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 16, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नहीं

Karnataka Politics: पीएम मोदी ने बीते दिन भारत के 79वें  स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर संबोधन दिया था. उस दौरान उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रशंसा भी की थी, जिसकी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आलोचना की थी. वहीं अब इसको लेकर कर्नाटक बीजेपी ने तीखा जवाब दिया है.  बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि सिद्धारमैया को RSS या पीएम मोदी पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.
   
RSS को लेकर सिद्धारमैया पर भड़के  
विजयेंद्र ने कहा,' कांग्रेस की छाया में खड़े होकर, जो आज भी गुलाम मानसिकता रखती है और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करती है, आप RSS या पीएम मोदी के बारे में बोलने के लायक नहीं हैं.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिद्धारमैया कांग्रेस में स्वार्थ और सत्ता की राजनीति के चलते शामिल हुए हैं और वह संविधान और लोकतंत्र पर बोलने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं. विजयेंद्र ने कांग्रेस के इमरजेंसी के दौर को भारत की राजनीति के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया. 

ये भी पढ़ें- अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, पुराने नहीं अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन

महात्मा गांधी ने भी की थी सराहना 
भाजपा नेताओं ने RSS की भूमिका को राष्ट्र निर्माण में अहम बताया. विजयेंद्र ने कहा कि RSS कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि सेवा और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक राष्ट्रवादी संगठन है. उन्होंने महात्मा गांधी और नेहरू की ओर से RSS की सराहना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संगठन देश के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर पहुंचा रहा है. सिद्धारमैया की आलोचना करते हुए कहा कि गांधीजी, अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने RSS की सेवा भावना और एकता की सराहना की थी.  

ये भी पढ़ें- किश्‍तवाड़ में बादल फटने से हुई मौतों की संख्‍या बढ़कर पहुंची 53, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे

RSS को बताया नफरत फैलाने वाला संगठन 
गांधीजी के साल1934 में RSS कैंप के दौरे का हवाला देते हुए कहा कि गांधीजी ने तब कहा था,' RSS ने एक जातिविहीन और छुआछूत से मुक्त समाज के मेरे सपने को साकार किया है.' बता दें कि सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि RSS दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ वाला, नफरत फैलाने वाला और बांटने संगठन है, जो न तो रजिस्टर्ड है और न ही टैक्स चुकाता है. उनके इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

FAQ

RSS क्या है? 
आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) एक राष्ट्रवादी संगठन है जो 1925 में स्थापित हुआ था. इसका मकसद समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण है.

सिद्धारमैया ने RSS पर क्या आरोप लगाए?
उन्होंने RSSको राजनीतिक लाभ वाला, नफरत फैलाने वाला और विभाजनकारी संगठन बताया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Politics

Trending news

दिल्ली में RSS की बड़ी बैठक... टैरिफ के बहाने BJP मुखिया पर मंथन? मिल जाएगी हरी झंडी
RSS Meeting
दिल्ली में RSS की बड़ी बैठक... टैरिफ के बहाने BJP मुखिया पर मंथन? मिल जाएगी हरी झंडी
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
Politics
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
madan lal dhingra
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
Asim Munir
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
rss bjp relation
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
Attari Wagah border
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
s jaishankar news
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
Enforcement Directorate
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
Kishtwar cloudburst
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
;