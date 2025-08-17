कर्नाटक का किंग कौन? कांग्रेस MLA का दावा, दिसंबर के बाद DK शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री; नोटिस जारी

Trending Photos
MLA Basavaraju claims Shivakumar will become CM: कर्नाटक में कांग्रेस की इस सरकार के गठन से लेकर अभी तक सत्ता संघर्ष की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सिद्धारमैया सीएम हैं और शिवकुमार स्टेट चीफ लेकिन दोनों के बीच अंदरखाने रस्साकसी चलने की खबरें आती रहती हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा ऐसी बातों का खंडन किया जाता है. ताजा खड़े हुए बखेड़े की वजह कांग्रेस के विधायक बसवराजू वी शिवगंगा का वो दावा किया जिसमें उन्होंने शनिवार को कहा, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिसंबर के बाद अगले मुख्यमंत्री बनेंगे.'
कर्नाटक की सत्ता में होगा बदलाव?
ऐसे तमाम दावों से इतर सीएम सिद्धारमैया कई बार कह चुके हैं कि वो पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. वो अपनी मंशा दोहरा भी चुके हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चन्नगिरी से विधायक शिवगंगा ने कहा, दिसंबर के बाद डी के सीएम बनेंगे...'
उन्होंने पहले भी इसी तरह के बयान दिए हैं, जिनसे लगता है कि शिवकुमार आने वाले दिनों में यह भूमिका संभाल सकते हैं. शिवकुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ने शिवगंगा की टिप्पणी को 'पार्टी अनुशासन का उल्लंघन' बताते हुए नोटिस थमाने की बात कही है. शिवकुमार ने कहा, 'कई चेतावनियों के बावजूद, शिवगंगा ने ऐसे बयान देना जारी रखा ऐसे में उन्हें नोटिस दिया जाएगा.
पीटीआई के हवाले से उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री पद और अन्य मुद्दों पर किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए. विधायकों को पार्टी अनुशासन का पालन करना चाहिए. उन्हें अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए. उन्हें पहले भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे अनावश्यक बयान देकर भ्रम पैदा न करें. इसके बावजूद, शिवगंगा का एक बार फिर इस मामले पर बयान देना पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है.
FAQ
सवाल- क्या अटकलें चल रही हैं?
जवाब- सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता-साझेदारी समझौते की खबरों के बाद, राज्य के राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री पद में संभावित बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं.
सवाल- कर्नाटक में सत्ता संघर्ष की पहली अटकल कब शुरू हुई थी.
जवाब- विधानसभा चुनाव में मैनडेट मिलने के बाद जब शपथ ग्रहण की तारीख आने से पहले सिद्धारमैया और शिवकुमार के समर्थक अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे. उस समय सिद्धारमैया का दांव चला लेकिन दोनों के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर खींचतान की अटकलें बंद नहीं हुई हैं.
