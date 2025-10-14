कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Karnataka News: कर्नाटक लोकायुक्त की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई. टीम ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की. तलाशी अभियान के दौरान टीम के हाथों कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ संदिग्ध कागजात लगे. बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों के पास आय से ज्यादा संपत्ति है, जिसको लेकर जांच की जा रही है.

लोकायुक्त टीम का छापा

कर्नाटक लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार 14 अक्टूबर की सुबह दावणगेरे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़े 2 अधिकारियों के दस ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई लोकायुक्त के एसपी एमएस कौलापुरे के नेतृत्व में की गई. सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के तहत की गई है. लोकायुक्त की टीम ने दावणगेरे शहर के सरस्वती एक्सटेंशन इलाके में स्थित बीएस नाडुविनमानी और बीएस धरिमणी के आवासों एवं दफ्तरों की तलाशी ली.

टीम ने चलाया तलाशी अभियान

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत बीएस नाडुविनमानी के घर पर लोकायुक्त निरीक्षक सरल की टीम ने विस्तृत तलाशी अभियान चलाया. बताया जा रहा है कि उनके घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ संदिग्ध कागजात बरामद किए गए हैं. इसी तरह कर्नाटक फूड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत बीएस धरिमाणी के ठिकानों पर भी छापे मारे गए. वह वर्तमान में दावणगेरे ग्रामीण, दावणगेरे नगर और हरिहर थोक गोदाम के प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं. टीम ने दावणगेरे के एपीएमसी के पास स्थित विभागीय गोदाम कार्यालय में भी तलाशी की.

कार्रवाई का निरीक्षण किया

लोकायुक्त एसपी एमएस कौलापुरे ने खुद मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई का निरीक्षण किया. माना जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का शक है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है. फिलहाल लोकायुक्त की टीम ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है और जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच जारी है. लोकायुक्त कार्यालय का कहना है कि यदि जांच में भ्रष्टाचार के ठोस सबूत मिलते हैं तो दोनों अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. यह छापा कर्नाटक में लोकायुक्त की हाल की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है. (इनपुट -आईएएनएस)

