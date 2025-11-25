कर्नाटक: आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?

Disproportionate assets case: कर्नाटक में भ्रष्टाचार करके अपना खजाना भरने वालों पर लोकायुक्त की चाबुक चली है. लोकपाल ने ताबड़तोड़ एक्शन दिखाते हुए काली कमाई का ढेर लगाने वाले सरकारी 'धन्ना सेठों' के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की. लोकपाल ने मैराथन सर्जरी करते हुए मंगलवार को राजधानी बेंगलुरू समेत 8 जिलों के 10 ठिकानों पर रेड मारी. जिसके-जिसके ठिकाने पर रेड पड़ी उन सरकारी अधिकारियों पर आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है.

करोड़ों की काली कमाई!

ये छापेमारी मांड्या, बीदर, मैसूर, धारवाड़, हावेरी, बेंगलुरु, शिवमोग्गा और दावणगेरे जिलों में मारे जा रहे हैं. लोकायुक्त के अनुसार, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़े असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डी.एम. गिरीश, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर (टाउन प्लानिंग) मांड्या सी. पुट्टास्वामी, चीफ इंजीनियर (अपर कृष्णा प्रोजेक्ट) बीदर प्रेम सिंह, रेवेन्यू इंस्पेक्टर (हूटागल्ली म्युनिसिपैलिटी, मैसूर) सी. रामास्वामी, धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र की प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं.

सीनियर वेटेरिनरी एग्जामिनर हुइलगोल सतीश, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस हावेरी शेकप्पा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, बेंगलुरु पी. कुमारस्वामी, फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट एसआईएमएस मेडिकल कॉलेज शिवमोग्गा सी.एन. लक्ष्मीपति की प्रॉपर्टीज पर भी छापे मारे जा रहे हैं..

आरटीओ दफ्तर भी भ्रष्टाचार के अड्डे

याद दिला दें कि 7 नवंबर को कर्नाटक लोकायुक्त ने बेंगलुरु के छह आरटीओ पर छापे मारे थे और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का पता लगाया था. कर्नाटक लोकायुक्त ने जनता की कई शिकायतों के बाद बेंगलुरु के छह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) में अचानक छापे मारे थे. जिन जगहों पर छापे मारे गए उनमें यशवंतपुर, राजाजीनगर, जयनगर, येलहंका, कस्तूरीनगर और के.आर. पुरम शामिल थे.

25 जून को डाली गई ताबड़तोड़ रेड से पहले कर्नाटक लोकायुक्त ने 12 अधिकारियों के खिलाफ भी छापे मारकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में 381 करोड़ रुपए की जब्ती की थी. वो सर्च ऑपरेशन 14 अक्टूबर, 2025 को 48 ठिकानों पर चला था, जिसमें अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के घर, ऑफिस और प्रॉपर्टी शामिल थीं.

राज्य में 48 जगहों पर 12 सरकारी अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप में की गई सर्च के शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि जमीन, घर, कैश, ज्वेलरी, गाड़ियां और दूसरी चल-अचल प्रॉपर्टी सहित कुल 381.08 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है. (IANS)