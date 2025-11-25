Advertisement
trendingNow13017852
Hindi Newsदेश

कर्नाटक: आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?

Karnataka Lokayukta raid: 25 जून को डाली गई ताबड़तोड़ रेड से पहले कर्नाटक लोकायुक्त ने 12 अधिकारियों के खिलाफ भी छापे मारकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में 381 करोड़ रुपए की जब्ती की थी. वो सर्च ऑपरेशन 14 अक्टूबर, 2025 को 48 ठिकानों पर चला था, जिसमें अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के घर, ऑफिस और प्रॉपर्टी शामिल थीं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्नाटक: आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?

Disproportionate assets case: कर्नाटक में भ्रष्टाचार करके अपना खजाना भरने वालों पर लोकायुक्त की चाबुक चली है. लोकपाल ने ताबड़तोड़ एक्शन दिखाते हुए काली कमाई का ढेर लगाने वाले सरकारी 'धन्ना सेठों' के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की. लोकपाल ने मैराथन सर्जरी करते हुए मंगलवार को राजधानी बेंगलुरू समेत 8 जिलों के 10 ठिकानों पर रेड मारी. जिसके-जिसके ठिकाने पर रेड पड़ी उन सरकारी अधिकारियों पर आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है. 

करोड़ों की काली कमाई!

ये छापेमारी मांड्या, बीदर, मैसूर, धारवाड़, हावेरी, बेंगलुरु, शिवमोग्गा और दावणगेरे जिलों में मारे जा रहे हैं. लोकायुक्त के अनुसार, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़े असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डी.एम. गिरीश, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर (टाउन प्लानिंग) मांड्या सी. पुट्टास्वामी, चीफ इंजीनियर (अपर कृष्णा प्रोजेक्ट) बीदर प्रेम सिंह, रेवेन्यू इंस्पेक्टर (हूटागल्ली म्युनिसिपैलिटी, मैसूर) सी. रामास्वामी, धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र की प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीनियर वेटेरिनरी एग्जामिनर हुइलगोल सतीश, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस हावेरी शेकप्पा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, बेंगलुरु पी. कुमारस्वामी, फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट एसआईएमएस मेडिकल कॉलेज शिवमोग्गा सी.एन. लक्ष्मीपति की प्रॉपर्टीज पर भी छापे मारे जा रहे हैं..

आरटीओ दफ्तर भी भ्रष्टाचार के अड्डे

याद दिला दें कि 7 नवंबर को कर्नाटक लोकायुक्त ने बेंगलुरु के छह आरटीओ पर छापे मारे थे और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का पता लगाया था. कर्नाटक लोकायुक्त ने जनता की कई शिकायतों के बाद बेंगलुरु के छह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) में अचानक छापे मारे थे. जिन जगहों पर छापे मारे गए उनमें यशवंतपुर, राजाजीनगर, जयनगर, येलहंका, कस्तूरीनगर और के.आर. पुरम शामिल थे.

25 जून को डाली गई ताबड़तोड़ रेड से पहले कर्नाटक लोकायुक्त ने 12 अधिकारियों के खिलाफ भी छापे मारकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में 381 करोड़ रुपए की जब्ती की थी. वो सर्च ऑपरेशन 14 अक्टूबर, 2025 को 48 ठिकानों पर चला था, जिसमें अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के घर, ऑफिस और प्रॉपर्टी शामिल थीं.

ये भी पढ़ें- लोगों के गहने तक बिकवा कर भरवा रहा फीस, ब्रिटेन के नए मॉडल का भारतीयों पर भी असर

राज्य में 48 जगहों पर 12 सरकारी अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप में की गई सर्च के शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि जमीन, घर, कैश, ज्वेलरी, गाड़ियां और दूसरी चल-अचल प्रॉपर्टी सहित कुल 381.08 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

karnataka

Trending news

दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
Mumbai News
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
Mumbai terror attack
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
Singer Zubeen Garg
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
Volcano eruption
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
namo bharat train
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा