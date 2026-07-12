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मां-बेटा पाकिस्तानी, पिता और 3 बच्चे भारतीय... एक ही परिवार की ऐसी कहानी जिसने सबको चौंका दिया

Pakistani Nationals Living In India: पाकिस्तान में चिक्कबल्लापुरा जिले से 2 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं. इनके पास फर्जी राशन कार्ड और वोटर आईडी मिले. मामले को लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 12, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:54 PM IST
मां-बेटा पाकिस्तानी, पिता और 3 बच्चे भारतीय... एक ही परिवार की ऐसी कहानी जिसने सबको चौंका दिया

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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