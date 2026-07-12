/मां-बेटा पाकिस्तानी, पिता और 3 बच्चे भारतीय... एक ही परिवार की ऐसी कहानी जिसने सबको चौंका दिया

पुलिस के बयान के मुताबिक, बागेपल्ली के मूल निवासी अयूब खान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में काम कर रहे थे. उन्होंने वहीं पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज से शादी की. कपल के 4 बच्चे हैं, जिनमें से मोहम्मद फरदीन का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. बयान में कहा गया है कि चिक्कबल्लापुरा पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद उपायुक्त ने रिकॉर्ड की जांच की और राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता से जुड़े अहम तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया था.