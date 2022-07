Trending News: आपने नहीं देखी होगी ऐसी शादी, मौत के 30 साल बाद बंधन में बंधे; पार्टी में बाराती भी पहुंचे!

Latest Trending News: इंसान की जिंदगी में शादी का खास महत्व है. कुछ मामलों को छोड़ दें तो आमतौर पर हर इंसान शादी करता है. शादी भी धूमधाम से की जाती है और इसे यादगार बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने मौत के बाद शादी की बात सुनी है. शायद न सुनी हो और इस खबर को पढ़कर हैरानी भी हो रही हो, लेकिन यह सच है. कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में गुरुवार यानी 28 जुलाई 2022 को शोभा और चंदप्पा की शादी इनकी मौत के 30 साल बाद धूमधाम से संपन्न हुई. इस असाधारण शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है.

क्या है ये पूरा मामला

दरअसल, यह शादी 'प्रेथा कल्याणम' परंपरा के तहत संपन्न हुई. इस प्रथा का पालन अब भी कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में किया जाता है. इसके तहत जन्म के दौरान मरने वालों के लिए विवाह अनुष्ठान किया जाता है. यहां के समुदाय इसे अपनी आत्माओं का सम्मान करने का एक तरीका मानते हैं. इसमें सभी रीति-रिवाज किसी भी शादी की तरह ही होते हैं. दो परिवार एक-दूसरे के घर जाते हैं, रिश्ता तय किया जाता है. इसके बाद सगाई की परंपरा की जाती है. इसमें बाराती भी बुलाए जाते हैं. हालांकि बच्चों और अविवाहित लोगों को यह शादी देखने की अनुमति नहीं है.

I reached a bit late and missed the procession. Marriage function already started. First groom brings the 'Dhare Saree' which should be worn by the bride. They also give enough time for the bride to get dressed! pic.twitter.com/KqHuKhmqnj

