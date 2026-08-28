'दलितों जीने का हक नहीं ...', इस्तीफा देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े मंत्री कर्नाटक के मंत्री; कांग्रेस को बड़ा झटका

कर्नाटक के मंत्री बी. नागेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान वह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. नागेंद्र ने कहा कि उन्हें ऐसे मामले में बदनाम किया जा रहा है, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी और सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए पहले भी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब विधायक पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं. नागेंद्र ने मीडिया को अब तक मिले नैतिक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वह संविधान और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और इस पूरे मामले की लड़ाई जनता की अदालत में लड़ने के लिए तैयार हैं.
नागेंद्र ने BJP पर विधानसभा को चलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल अब संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की दिशा में बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह मनुस्मृति का नहीं, बल्कि संविधान और बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का समय है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का रवैया ऐसा है, जैसे शूद्रों, दलितों और महिलाओं को समाज में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए. उन्होंने उत्तराखंड में शंबूक की हत्या का जिक्र करते हुए बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाए.
नागेंद्र ने कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति गंभीर है. इसके बावजूद केपीएससी घोटाले और कावेरी के सूखे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है. उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर पदयात्रा करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर कोई घोटाला हुआ ही नहीं है तो उसके नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है. नागेंद्र ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वह पहले दस दिन का नोटिस दे और उसके बाद इस मुद्दे पर खुली चर्चा करे.
नागेंद्र ने जांच एजेंसियों को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें एसआईटी और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन ईडी को उन्होंने केंद्र की कठपुतली करार दिया. उन्होंने कहा कि उनका नाम दूसरे आरोपपत्र में शामिल किया गया है, लेकिन वह न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करते हैं. नागेंद्र ने सवाल उठाया कि अगर उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है तो दूसरे नेताओं के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कुमारस्वामी का नाम लेते हुए पूछा कि उनके खिलाफ अभियोजन क्यों नहीं चलाया गया. नागेंद्र ने आरोप लगाया कि कार्रवाई चुनिंदा तरीके से की जा रही है.
नागेंद्र ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि उनके हस्ताक्षर किसी दस्तावेज पर हैं तो केवल इसी आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने चुनौती दी कि उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि पूरा पैसा वापस किया जा चुका है. ऐसे में उनके नाम को लगातार निशाना बनाए जाने पर उन्होंने सवाल उठाया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नागेंद्र अचानक भावुक हो गए. बात करते-करते उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कुछ देर के लिए बोलना रोक दिया. आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके कारण उनकी पार्टी या सरकार को किसी तरह की परेशानी हो. इसी वजह से उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अब विधायक पद छोड़ने का फैसला भी कर लिया है.
नागेंद्र ने अपने विरोधियों को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वे बेल्लारी आएं और जनता के बीच इस मुद्दे पर बहस करें. उन्होंने कहा कि वह मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और उन्हें जनता के फैसले पर भरोसा है. उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे दावों के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है. साथ ही कहा कि कुछ लोग उनके समुदाय में उन्हें खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
नागेंद्र ने मुख्यमंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपील की कि पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए. उन्होंने पार्टी के कई नेताओं का आभार जताया, जिनमें हरिप्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रियांक खड़गे भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें काम करने का मौका दिया और सभी ने उनका हौसला बढ़ाया. लेकिन वह नहीं चाहते कि उनके ऊपर लगे आरोपों की वजह से पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़े. इसी वजह से नागेंद्र ने कहा कि वह मंत्री पद के साथ-साथ विधायक पद से भी अपनी इच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वह संविधान, न्यायपालिका और जनता की अदालत पर भरोसा रखते हैं.