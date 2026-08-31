Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /इस्लाम सबसे बेहतर..., कर्नाटक के मंत्री के बयान पर संग्राम; BJP ने कहा- या तो इस्तीफा दें या माफी मांगें

'इस्लाम सबसे बेहतर...', कर्नाटक के मंत्री के बयान पर 'संग्राम'; BJP ने कहा- या तो इस्तीफा दें या माफी मांगें

DK शिवकुमार की कैबिनेट के मंत्री बसवराज रायरेड्डी के एक बयान पर विवाद हो गया है. बीजेपी ने उनसे इस्तीफा देने की मांग की है. बीजेपी का आरोप है कि रायरेड्डी ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 31, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:29 AM IST
'इस्लाम सबसे बेहतर...', कर्नाटक के मंत्री के बयान पर 'संग्राम'; BJP ने कहा- या तो इस्तीफा दें या माफी मांगें

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रायपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, बादल-बारिश के भी आसार, अगले 5 दिन भारी अलर्ट
2
3
4
5