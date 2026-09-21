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'अधिकारियों का रिश्वत लेना गलत नहीं...', कर्नाटक के मंत्री के बयान पर मचा बवाल; BJP बोली- कांग्रेस का सच सबके सामने

कर्नाटक सरकार के मंत्री केएम शिवलिंगे गौड़ा अपने ही बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना बिल्कुल सही है. इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 21, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:17 AM IST
'अधिकारियों का रिश्वत लेना गलत नहीं...', कर्नाटक के मंत्री के बयान पर मचा बवाल; BJP बोली- कांग्रेस का सच सबके सामने

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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