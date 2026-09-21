'अधिकारियों का रिश्वत लेना गलत नहीं...', कर्नाटक के मंत्री के बयान पर मचा बवाल; BJP बोली- कांग्रेस का सच सबके सामने

कर्नाटक के मंत्री केएम शिवलिंगे गौड़ा ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो गया है. कांग्रेस सरकार के मंत्री गौड़ा ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी अगर अपना काम समय पर पूरा करते हैं, तो रिश्वत देना सही है. उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया. हालांकि, उन्होंने बाद में सफाई भी दी और अपने बयान का बचाव किया.
दरअसल, हसन जिले में जनता की शिकायतों को सुनने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अधिकारी समय पर काम पूरा करते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से उन्हें टिप या सम्मान राशि दें, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने कांग्रेस के मंत्री के बयान पर निशाना साधा और माफी मांगने की मांग की.
डीके शिवकुमार के मंत्री केएम शिवलिंगे गौड़ा के इस बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर अधिकारी अपना काम करते हैं, तो रिश्वत देना सही है!
गौड़ा के इस बयान पर वहां मौजूद लोगों ने ही सवाल खड़े कर दिए. इस बयान के बाद सोशल मीडिया तक एक नई तीखी बहस छिड़ गई है. कार्यक्रम में मौजूद एक शख्स ने कहा कि जनता अधिकारियों को टिप क्यों दे और सवाल किया कि क्या ऐसे बयान से रिश्वतखोरी को बढ़ावा नहीं मिलेगा. जैसे ही सामने बैठे लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, तो मंत्री गौड़ा ने अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की और बचाव किया.
उन्होंने कहा कि उनका मतलब यह नहीं था कि अधिकारियों को जबरदस्ती पैसे वसूलने चाहिए. जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने यहां तक दावा किया कि वह रिश्वतखोरी को बढ़ावा नहीं दे रहे थे. जब कार्यक्रम स्थल पर इस बयान पर बवाल मचा, तो मंत्री के बगल में बैठीं हसन की डिप्टी कमिश्नर केएस लता कुमारी ने विरोध कर रहे लोगों को शांत करने की कोशिश की.
कर्नाटक के मंत्री के इस बयान से सियासी पारा बढ़ गया है. विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस बयान की कड़ी निंदा की. गौड़ा के बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने कहा कि शिवलिंगे गौड़ा के अपने शब्दों ने रिश्वत मांगने वाली कांग्रेस सरकार का सच दिखा दिया है.
ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 27 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್… pic.twitter.com/WqxsfRaHJG
— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) September 20, 2026
बीजेपी ने यह भी कहा कि रिश्वत वसूलने वाली कांग्रेस, जो आम लोगों की जेब से पैसे निकालने को सही बता रही है, उसे राज्य की जनता सबक सिखाएगी.