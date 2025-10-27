Advertisement
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से धोखाधड़ी में फंसे अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा

Karnataka News: कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस अधिकारी से अपने उन रिश्तेदारों की मदद करने को कहा, जो फ्रॉड केस में फंसे हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:17 AM IST
Karnataka Minister Zameer Ahmed Khan: कर्नाटक के आवास मंत्री जमीर अहमद खान का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें कथित तौर पर चिक्कबल्लापुरा (Chikkaballapura) जिले में धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल अपने एक रिश्तेदार की मदद करने के लिए एक पुलिस अधिकारी से गुजारिश करते हुए सुना जा सकता है.

इन 3 रिश्तेदारों की मदद की गुजारिश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेरेसेंड्रा पुलिस स्टेशन (Peresandra Police Station) में दर्ज इस मामले में स्थानीय किसानों ने हैदराबाद के 3 व्यापारियों, अब्दुल रजाक, अकबर पाशा (Abdul Razak) और नसीर अहमद (Akbar Pasha) पर फरवरी और जुलाई के बीच मक्का की ख़रीद के लिए पूरा भुगतान किए बिना भुगतान में भारी रकम की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है.

"प्लीज उसकी मदद कीजिए"
अब वायरल हो रहे एक ऑडियो क्लिप में, राज्य मंत्री कथित तौर पर पेरेसेंड्रा के पुलिस उपनिरीक्षक जगदीश रेड्डी (Jagadish Reddy) से बात करते हुए सुने जा सकते हैं, जिसमें वो एक आरोपी अकबर पाशा को अपना रिश्तेदार बता रहे हैं. मंत्री को ये कहते हुए सुना जा सकता है, "उसने पैसे लिए थे, ये सच है, लेकिन जैसा दावा किया जा रहा है वैसा नहीं है. भाई, प्लीज उसकी थोड़ी मदद कीजिए. वो हमारे लिए अहम शख्स है. क्या किया जा सकता है?"

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अधिकारी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि दोनों पक्षों को पहले विवाद सुलझाने का मौका दिया गया था, लेकिन कोई भी सहमत नहीं हुआ. अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हमने उन्हें मामला सुलझाने का मौका पहले ही दे दिया है. अगर दोनों पक्ष सहमत होकर बकाया रकम चुका देते हैं, तो हम मामला बंद कर सकते हैं. ये ईगो का मामला है. लेकिन कोई भी पक्ष सहमत नहीं है." 

समझौते की बात
इसके बाद मंत्री गुजारिश करते हैं, "प्लीज उन्हें एक और मौका दें, कुछ दिनों का वक्त दें," जबकि पीएसआई समझाते हैं कि समझौता मुमकिन है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है. खान आगे जोर देते हैं, "हां, यह सच है. पैसे देने होंगे, लेकिन ये रकम उतनी ज्यादा नहीं है जितनी शिकायत में बताई गई है. उन्हें एक मौका दो." पीएसआई रेड्डी फिर जवाब देते हैं, "उन्हें यहां आकर समझौता करने दीजिए; मैं इसे निपटा दूंगा." इस पर मंत्री जी जवाब देते हैं, "ठीक है, ठीक है." हालांकि, ज़ी न्यूज़ क्लिप की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है.

