Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /थाने-अदालत नहीं, मंदिर में कसम से पता चलेगा सच... कर्नाटक MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद BJP में घमासान

थाने-अदालत नहीं, मंदिर में 'कसम' से पता चलेगा सच... कर्नाटक MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद BJP में घमासान

कर्नाटक एमएलसी चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी में विवाद गहरा गया है. मंजूनाथ मंदिर में शपथ की चर्चा से सियासत गरमा गई. इस घटनाक्रम ने कर्नाटक की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जानिए पूरा मामला, पार्टी की अंदरूनी खींचतान और इसके राजनीतिक मायने.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 22, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:29 AM IST
थाने-अदालत नहीं, मंदिर में 'कसम' से पता चलेगा सच... कर्नाटक MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद BJP में घमासान
Image Credit: Social Media

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ होगी बारिश
Delhi NCR Weather Update13 min ago
2
Samay Raina19 min ago
3
Delhi Munak Canal Incident38 min ago
4
cricket42 min ago
5
neet paper leak48 min ago