थाने-अदालत नहीं, मंदिर में 'कसम' से पता चलेगा सच... कर्नाटक MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद BJP में घमासान

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि कुछ विधायकों ने गुप्त मतदान के दौरान आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान किया, जिसके बाद संगठन अब इस मामले की गहराई से जांच करने की तैयारी में है. प्रदेश BJP अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने संकेत दिए हैं कि पार्टी के विधायक जल्द ही धर्मस्थल स्थित भगवान मंजूनाथ मंदिर में एकत्र हो सकते हैं.
यहां विधायकों से शपथ लेकर यह स्पष्ट करने को कहा जा सकता है कि उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान किया या नहीं. बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी के भीतर पैदा हुए संदेह को समाप्त करना जरूरी है. उनके मुताबिक, सभी विधायकों को धर्मस्थल बुलाया जा सकता है, जहां भगवान मंजूनाथ के समक्ष सत्य सामने आने की उम्मीद की जा रही है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्टों में कुछ BJP विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे विधायक दल की छवि प्रभावित हुई है.
विजयेंद्र के अनुसार, इस स्थिति ने पार्टी के 63 विधायकों पर भी अनावश्यक संदेह का माहौल बना दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में कोई भी विधायक दोषी पाया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता या राजनीतिक हैसियत को ध्यान में रखे बिना कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से इस मुद्दे पर चर्चा की है. विजयेंद्र जल्द ही विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक के साथ नई दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे. पार्टी का मानना है कि इस विवाद का जल्द समाधान होना आवश्यक है, ताकि संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति समाप्त की जा सके.
मामले की जांच के लिए BJP ने तीन सदस्यीय तथ्य खोज समिति का गठन किया है. इस समिति में सी.टी. रवि, महेश तेंगिनकाई और एन. महेश को शामिल किया गया है.
समिति विधायकों पर लगे आरोपों, मतदान के पैटर्न और उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा करेगी. इसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी. यह विवाद सात विधान परिषद सीटों के चुनाव परिणामों के बाद सामने आया. चुनाव में कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि BJP के खाते में दो सीटें आईं. जनता दल (सेक्युलर) अपना उम्मीदवार नहीं जिता सकी. कांग्रेस को कुल 151 वोट मिले, जबकि पार्टी की अनुमानित संख्या 140 के आसपास मानी जा रही थी. अतिरिक्त वोट मिलने से विपक्षी दलों के बीच क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई.
BJP के पास विधानसभा में 64 विधायक हैं. पार्टी के दो उम्मीदवारों को कुल 56 वोट मिले. वहीं, 18 विधायकों वाली जेडीएस को अपने उम्मीदवार के पक्ष में केवल 14 वोट प्राप्त हुए. पार्टी की रणनीति के अनुसार BJP के दोनों उम्मीदवारों को लगभग 30-30 वोट मिलने की उम्मीद थी. BJP उम्मीदवार रघु कौटिल्य को 29 वैध वोट मिले. उनके पक्ष में डाला गया एक वोट तकनीकी त्रुटि के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया. दूसरे उम्मीदवार लिंगराज पाटिल को 27 वोट मिले. शुरुआती गणना में वे आवश्यक संख्या से एक वोट पीछे थे, लेकिन बाद के चरण में उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया गया.
कर्नाटक BJP के लिए यह मामला केवल चुनावी गणित का नहीं, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन और आंतरिक एकजुटता का भी बन गया है. जांच समिति की रिपोर्ट और पार्टी नेतृत्व की अगली कार्रवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं.