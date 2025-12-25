Advertisement
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल

मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल

Karnataka Blast: मैसूर में एक बड़ी घटना देखने को मिली है. यहां के अंबा विलास पैलेस के बाहर बड़ा विस्फोट हुआ है. इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 25, 2025, 10:06 PM IST
Mysore Blast: कर्नाटक के मैसूर में गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को अंबा विलास पैलेस के बाहर बड़ा धमाका हुआ है. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं. पुलिस को संदेह है कि क्षेत्र में आमतौर पर बिकने वाले हीलियम के गुब्बारे फटने से यह हादसा हुआ है.  

खबर अपडेट की जा रही है. 

 

Shruti Kaul

Mysore Blast

