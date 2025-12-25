मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल

Mysore Blast: कर्नाटक के मैसूर में गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को अंबा विलास पैलेस के बाहर बड़ा धमाका हुआ है. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं. पुलिस को संदेह है कि क्षेत्र में आमतौर पर बिकने वाले हीलियम के गुब्बारे फटने से यह हादसा हुआ है.

खबर अपडेट की जा रही है.