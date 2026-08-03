/दिल्ली में खरगे-राहुल की मुहर: कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी, जानिए किन 20 चेहरों को मिली जगह

Karnataka New Ministers List: कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट के विस्तार को हरी झंडी दे दी है. नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 20 नए मंत्रियों के नामों पर आधिकारिक सहमति व्यक्त की है. इस नए कैबिनेट विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह आज बेंगलुरु स्थित लोक भवन में दोपहर बाद शाम 04:05 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
आलाकमान द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस पुनर्गठन में अनुभव और नए नेतृत्व का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला है. कैबिनेट में 12 बिल्कुल नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि 8 वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को बनाए रखा गया है. नए शामिल किए जा रहे प्रमुख चेहरों में पी.एम. नरेंद्रस्वामी, के.एस. बसवंतप्पा, टी. रघुमूर्ति, पुत्तुरंगशेट्टी, डॉ. अजय सिंह और गायत्री शांतेगौड़ा शामिल हैं. वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण सावदी, बी.जेड. जमीर अहमद खान और संतोष लाड जैसे कद्दावर नेताओं की कैबिनेट में मजबूत वापसी हुई है. 20 मंत्रियों की इस नई सूची में गायत्री शांतेगौड़ा एकमात्र महिला चेहरा हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर पार्टी ने महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया है.
1. पी.एम. नरेंद्रस्वामी
2. शिवराज तंगदगी
3. रुद्रप्पा लमानी
4. के.एस. बसवंतप्पा
5. बी. नागेंद्र
6. टी. रघुमूर्ति
7. बी.जेड. ज़मीर अहमद खान
8. रिजवान अरशद
9. संतोष लाड
10. मधु बंगारप्पा
11. पुत्तुरंगशेट्टी
12. मंकला वैद्य
13. डॉ. अजय सिंह
14. एन. चलुवरया स्वामी
15. के.एम. शिवलिंगे गौड़ा
16. एच.सी. बालकृष्ण
17. गायत्री शांतेगौड़ा
18. बसवराज रायारेड्डी
19. विजयानंद कशप्पनवर
20. लक्ष्मण सावदी
20 New ministers approved for inclusion into the Government of Karnataka:
PM Narendraswamy
Shivaraj Tangadagi
Rudrappa Lamani
KS Basavanthappa
B Nagendra
T Raghumoorthy
BZ Zameer Ahmed Khan
Rizwan Arshad
Santosh Lad
Madhu Bangarappa
Putturangashetty
Mankala Vaidya
Dr Ajay Singh… pic.twitter.com/UHCO5s2OKu
ANI (@ANI) August 3, 2026
जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ-साथ कांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के संवैधानिक व शीर्ष पदों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है:
1. जी. एस. पाटिल: विधानसभा अध्यक्ष (Speaker)
2. ए. एस. पोन्ना: विधानसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)
3. सलीम अहमद: विधान परिषद के सभापति (Chairperson)
4. उमाश्री: विधान परिषद की उप-सभापति (Deputy Chairperson)
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने कर्नाटक सरकार में शामिल होने वाले 20 नए राज्य मंत्रियों की संशोधित और अंतिम सूची जारी कर दी है. इस नई सूची में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है. कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व में प्रस्तावित नाम मंकल वैद्य को हटाकर वरिष्ठ नेता एस.एस. मल्लिकार्जुन को नए मंत्री के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
1. पी.एम. नरेंद्रस्वामी
2. शिवराज तंगदागी
3. रुद्रप्पा लमानी
4. के.एस. बसवंतप्पा
5. बी. नागेंद्र
6. टी. रघुमूर्ति
7. बी.जेड. जमीर अहमद खान
8. रिजवान अरशद
9. संतोष लाड
10. मधु बंगारप्पा
11. पुत्तुरंगशेट्टी
12. एस.एस. मल्लिकार्जुन (मंकल वैद्य की जगह)
13. डॉ. अजय सिंह
14. एन. चालुवरया स्वामी
15. के.एम. शिवलिंगे गौड़ा
16. एच.सी. बालकृष्ण
17. गायत्री शांतेगौड़ा
18. बसवराज रायरेड्डी
19. विजयानंद कशप्पनवर
20. लक्ष्मण सावदी
#UPDATE | All India Congress Committe issues a new list of 20 newly approved state Ministers, replacing Mankala Vaidya with SS Mallikarjun pic.twitter.com/gZNQsHXwcn
— ANI (@ANI) August 3, 2026
कैबिनेट विस्तार की घोषणा से पहले राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हाईकमांड ही अंतिम फैसला लेता है. हमारी पार्टी के पास 140 से अधिक योग्य विधायक हैं. हर जिले, हर समुदाय और हर वर्ग से हमारे पास सक्षम नेता मौजूद हैं. पार्टी के पास नेतृत्व की गहराई इतनी ज्यादा है कि 140 विधायकों में से केवल 30 मंत्री चुनना अपने आप में एक कठिन काम था.
नेतृत्व परिवर्तन के बाद आकार ले रही मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की इस नई कैबिनेट में जी. परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जरकीहोली, कृष्णा बायरे गौड़ा, प्रियांक खरगे, यू.टी. खादर, ईश्वर खंड्रे, डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया, बिरथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल जैसे दिग्गज पहले से ही प्रमुख जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं. नए 20 मंत्रियों के जुड़ने से अब कर्नाटक की शिवकुमार सरकार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है.