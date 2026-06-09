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कानों में पढ़ीं आयतें, नमक के ढेर में रखा...18 महीने की मासूम की बुझती सांसों को लौटाने की कोशिश; चमत्कार की उम्मीद में परिजनों ने क्या-क्या किया?

Karnataka News: कर्नाटक में एक 18 महीने की मासूम को बचाने के लिए परिजनों ने उसे नमक के ढेर में रख दिया. यहां तक कि उसके कान के पास कुरान की आयतें पढ़ी गई. परिवार को किसी चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद आखिरकार खत्म हो गई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 09, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:33 AM IST
कानों में पढ़ीं आयतें, नमक के ढेर में रखा...18 महीने की मासूम की बुझती सांसों को लौटाने की कोशिश; चमत्कार की उम्मीद में परिजनों ने क्या-क्या किया?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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