/कानों में पढ़ीं आयतें, नमक के ढेर में रखा...18 महीने की मासूम की बुझती सांसों को लौटाने की कोशिश; चमत्कार की उम्मीद में परिजनों ने क्या-क्या किया?

Bagalkot News: मौत के बाद कभी इंसान को जिंदा होते हुए देखा है? शायद नहीं! मौत के बाद कोई जिंदा नहीं होता है, लेकिन, उस इंसान को बचाने के लिए न घर-परिवार के लोग अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं. किसी अपने का दुनिया से जाना, जिंदगी के चले जाने जैसा होता है. कर्नाटक के बागलकोट से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर एक 18 महीने की बच्ची को बचाने की जितनी तरकीबें हो सकती थी घर वालों ने लगा ली, यहां तक कि बॉडी को नमक के ढेर में रख दिया, लेकिन फिर भी बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी. समझिए क्या है पूरा मामला.