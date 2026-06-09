/कानों में पढ़ीं आयतें, नमक के ढेर में रखा...18 महीने की मासूम की बुझती सांसों को लौटाने की कोशिश; चमत्कार की उम्मीद में परिजनों ने क्या-क्या किया?

Bagalkot News: मौत के बाद कभी इंसान को जिंदा होते हुए देखा है? शायद नहीं! मौत के बाद कोई जिंदा नहीं होता है, लेकिन, उस इंसान को बचाने के लिए न घर-परिवार के लोग अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं. किसी अपने का दुनिया से जाना, जिंदगी के चले जाने जैसा होता है. कर्नाटक के बागलकोट से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर एक 18 महीने की बच्ची को बचाने की जितनी तरकीबें हो सकती थी घर वालों ने लगा ली, यहां तक कि बॉडी को नमक के ढेर में रख दिया, लेकिन फिर भी बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी. समझिए क्या है पूरा मामला.
यह मामला बागलकोट के नवनगर इलाके का है. यहां पर 18 महीने की मासूम बच्ची अमीना घर के पास खेलते-खेलते अचानक सामने वाले घर के पास बने एक पानी के गड्ढे (नाले) में गिर गई. नाले में गिरने की वजह से उसका दम घुट गया और जब तक परिजन उसे बाहर निकालते उसने दम तोड़ दिया था. बच्ची की मौत के बाद परिजन ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि बच्ची इस दुनिया में नहीं रही. बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने हर वो उपाय अपनाया जिसके बारे में उन्होंने सुना था.
बच्ची के माता-पिता ने ये सुना था कि नमक में डुबोने से बच्चा जिंदा हो सकता है. माता-पिता ने बच्चे की बॉडी को नमक में रख दिया, सिर्फ चेहरा खुला छोड़ दिया. अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष के 2-3 घंटे तक उस बच्ची को उन्होंने नमक में डुबाकर रखा. इतना ही नहीं मां-बाप किसी चमत्कार की उम्मीद भी करते रहें, उन्होंने बच्चे के कान के पास मोबाइल फोन पर कुरान की आयतें चलाकर भी रख दी. उन्होंने ऐसा इसलिए किया, ताकि उसकी बच्ची जिंदा हो जाए लेकिन फिर भी उनके हाथ नाकामी लगी.
कई घंटों तक परिजन ये सोचते रहें कि आखिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनकी बच्ची फिर से जिंदा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों को समझाया जिसके बाद भारी मन से बच्ची के शव को नमक के ढेर से बाहर निकाला. डॉक्टरों ने यहां तक कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी दावा नहीं है कि नमक से इंसान जिंदा हो जाए, जब एक बार किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाए, तो कोई भी उसे जीवित नहीं कर सकता. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया.