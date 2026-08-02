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चिप्स के पैकेट में मिली गेंद को बच्चे ने निगला, 5 साल के मासूम की दम घुटने से मौत; घटना से सहम उठा इलाका

कर्नाटक के मैसूरु जिले में एक पांच साल के बच्चे ने चिप्स के पैकेट में मिले प्लास्टिक के बॉल को निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना ने अभिभावकों को डरा दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 02, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:11 PM IST
चिप्स के पैकेट में मिली गेंद को बच्चे ने निगला, 5 साल के मासूम की दम घुटने से मौत; घटना से सहम उठा इलाका
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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