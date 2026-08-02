/चिप्स के पैकेट में मिली गेंद को बच्चे ने निगला, 5 साल के मासूम की दम घुटने से मौत; घटना से सहम उठा इलाका

Karnataka News: कर्नाटक के मैसूरु जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पांच साल के बच्चे ने शनिवार को चिप्स के पैकेट मिले प्लास्टिक के बॉल को निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से लोग सहम उठे. मृतक बच्चे की पहचान मुकुंद मयूर के रूप में हुई है, जो पूर्व ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष गौराम्मा और शंकर नायक का पोता है.
दरअसल, शनिवार को बच्चे ने एक चिप्स का पैकेट लिया, जिसके भीतर उसके एक छोटी सी प्लास्टिक की गेंद उपहार के तौर पर मिली. कथित तौर पर बच्चे ने इस बॉल को भी चिप्स के साथ निगल लिया, जो इसके गले में जाकर फंस गई. बताया जाता है कि गले में प्लास्टिक की बॉल फंसने के कारण उसकी मौत हो गई.
बता दें कि मृतक बच्चा संतोष और ऐश्वर्या का इकलौता बेटा था. घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हुसनपुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की रही है. बता दें कि इसी साल की शुरुआत में मैसूरु के हुनसुर में एक घर में पूजा के लिए रखे गए सूखे गुड़हल के फूल से दम घुटने के कारण 7 महीने की बच्चे की मौत हो गई थी.
यह घटना इसी साल मार्च के महीने में डोड्डाहेज्जूर गांव में घटी, जहां पर चिनमय गौड़ा नामक शिशु अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था. बताया गया कि बच्चे ने कथित तौर पर घर के प्रवेश द्वार पर रखा एक सूखा फूल उठा लिया और उसका एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया. जब उसके भाई-बहन ने फूल को छीनने की कोशिश की, तो बच्चे ने इसको निगल लिया.
गौरतलब है कि इसको निगलने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए हानागोडु के एक अस्पताल में ले जाया गया और बाद में उन्नत उपचार के लिए मौसूरू के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, तमाम चिकित्सकीय प्रयासों के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका. बच्चे की मौत के कारण परिवार अभी भी सदमें में है.
चिप्स के पैकेट में मिली गेंद को निगल जाने के बाद पांच साल के बच्चे की मौत के मामले ने पैरेंट्स की चिंता को बढ़ा दी है. कुछ लोगों का मानना है कि खाने-पीने की चीजों के भीतर इस प्रकार की वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए, तो कुछ का मानना है कि छोटे बच्चों को खुद से बाहर का कोई भी सामान नहीं खाने देना चाहिए. हालांकि, अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है.