Advertisement
trendingNow12976951
Hindi Newsदेश

दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला, इतने रुपये के लिए उतारा मौत के घाट

Karnataka News: कर्नाटक में एक युवक ने उधारी न चुका पाने की वजह से अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, इस मामले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. जानें क्या है पूरा मामला.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 27, 2025, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला, इतने रुपये के लिए उतारा मौत के घाट

Karnataka News: अक्सर देखा जाता है कि लोग दोस्ती में पैसों का लेनदेन करते हैं. एक-दूसरे से लोग पैसे उधार भी लेकर अपना काम करते हैं. हालांकि कभी-कभी ये पैसे विवाद की जड़ बन जाते हैं. कर्नाटक से भी ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर उधारी के 2000 रुपये न चुका पाने की वजह से एक युवक पर उसके दोस्त ने हमला कर दिया, इस हमले की वजह से उसकी मौत हो गई, इस मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतक मंजूनाथ गौदर ने कथित तौर पर पिछले हफ्ते अपने दोस्त दयानंद गुंडलूर से 2,000 रुपये उधार लिए थे और सात दिनों के भीतर चुकाने का वादा किया था, जब वह पैसे नहीं लौटा पाया, तो रविवार रात दयानंद ने उससे झगड़ा किया, जिससे दोनों में तीखी बहस हुई. यह झगड़ा तब हिंसक हो गया जब दयानंद ने गुस्से में आकर मंजूनाथ पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल ले जाते समय मंजूनाथ की मौत हो गई, घटना के तुरंत बाद आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना अपराध कबूल कर लिया. इस वारदात ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. जो भी इसे सुन रहा है वह दंग हो जा रहा है. वारदात के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. 

अपडेट जारी है...

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

Trending news

आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश