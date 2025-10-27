दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला, इतने रुपये के लिए उतारा मौत के घाट

Karnataka News: अक्सर देखा जाता है कि लोग दोस्ती में पैसों का लेनदेन करते हैं. एक-दूसरे से लोग पैसे उधार भी लेकर अपना काम करते हैं. हालांकि कभी-कभी ये पैसे विवाद की जड़ बन जाते हैं. कर्नाटक से भी ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर उधारी के 2000 रुपये न चुका पाने की वजह से एक युवक पर उसके दोस्त ने हमला कर दिया, इस हमले की वजह से उसकी मौत हो गई, इस मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतक मंजूनाथ गौदर ने कथित तौर पर पिछले हफ्ते अपने दोस्त दयानंद गुंडलूर से 2,000 रुपये उधार लिए थे और सात दिनों के भीतर चुकाने का वादा किया था, जब वह पैसे नहीं लौटा पाया, तो रविवार रात दयानंद ने उससे झगड़ा किया, जिससे दोनों में तीखी बहस हुई. यह झगड़ा तब हिंसक हो गया जब दयानंद ने गुस्से में आकर मंजूनाथ पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल ले जाते समय मंजूनाथ की मौत हो गई, घटना के तुरंत बाद आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना अपराध कबूल कर लिया. इस वारदात ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. जो भी इसे सुन रहा है वह दंग हो जा रहा है. वारदात के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

अपडेट जारी है...