PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी

PM Modi: बीती 10 मई को पीएम मोदी बेंगलुरु दौरे पर थे, उनके दौरे के दौरान बेंगलुरु के बाहरी इलाके में दो जिलेटिन की छड़ें मिली थीं, यह जगह उस स्थान से करीब 3 किलोमीटर दूर थी, जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे. पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को देखते हुए अब 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है. बेंगलुरु साउथ (रामनगर) के पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. जब तक जांच नहीं पूरी हो जाएगी, ये पुलिसकर्मी सस्पेंड रहेंगे.

जिलेटिन की छड़ों पर आपत्ति

इस घटना के बाद, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष और MLA BY विजयेंद्र ने 10 मई को प्रधानमंत्री के तय रास्ते पर जिलेटिन की छड़ें मिलने पर कड़ी आपत्ति जताई. इसे एक गंभीर सुरक्षा चूक और राज्य में कांग्रेस सरकार की माफ न करने लायक और बड़ी नाकामी बताया.

पूरी तरह खत्म हो गई है सुरक्षा

उन्होंने 10 मई को X पर एक पोस्ट में कहा था कि कांग्रेस सरकार के राज में राज्य में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई है, इसका नजारा बेंगलुरु में भी देखने को मिला. देश के सम्मानित प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, जिन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, राज्य सरकार को ऐसे संवेदनशील और गंभीर मामले को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए, तुरंत पूरी जांच करनी चाहिए, और न सिर्फ इस काम के पीछे के बदमाशों की पहचान करके उन्हें सजा देनी चाहिए, बल्कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके बाद से ही इस मामले की जांच की जा रही थी.

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पुलिस महकमे में मचा था हड़कंप

10 मई को जैसे ही रूट के पास विस्फोटक मिलने की बात सामने आई, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. तुरंत मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक आंतरिक विभागीय जांच (Internal Inquiry) बिठाई गई थी. जिन पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ, उसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI), एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) और चार कांस्टेबल शामिल हैं. (ANI)