बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम

बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम

Karnataka News: कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर यहां पर एक फिल्म एक्ट्रेस को उसके पति ने किडनैप कर लिया, उसने बेटी की कस्टडी के लिए ऐसा काम किया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 16, 2025, 02:52 PM IST
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम

Karnataka News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों के होश उड़ा देते हैं. बेंगलुरु से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक फिल्म एक्ट्रेस को उसके पति ने किडनैप कर लिया, पिता ने बेटी की कस्टडी को लेकर ऐसा काम किया है. एक्ट्रेस की बहन ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. 7-8 महीने पहले पति- पत्नी झगड़े की वजह से अलग हो गए थे. 

अलग हुए थे दोनों
एक्ट्रेस चैत्रा आर की बहन लीला आर की शिकायत के मुताबिक पिछले सात-आठ महीनों से शादी के झगड़े की वजह से दोनों अलग हो गए थे. एक्ट्रेस के अलग रह रहे पति हर्षवर्धन हासन में रह रहे थे, जबकि वह अपनी एक साल की बेटी के साथ मगदी रोड पर किराए के घर में रहने लगी थीं. अलग होने के बाद चैत्रा ने सीरियल एक्ट्रेस के तौर पर काम करना जारी रखा. दोनों ने 2023 में शादी की थी.

किया गया किडनैप
एक्ट्रेस ने अपने परिवार को बताया कि वह शूटिंग के लिए मैसूर जा रही है. हालांकि वह उसके अलग रह रहे पति के प्लान का हिस्सा था. शिकायत के मुताबिक, हर्षवर्धन ने कथित तौर पर अपने साथी कौशिक को 20,000 रुपये एडवांस दिए, जिसने एक और आदमी की मदद से चैत्रा को सुबह करीब 8 बजे मैसूर रोड मेट्रो स्टेशन बुलाया, फिर उसे ज़बरदस्ती NICE रोड और बिदादी रूट से एक कार में ले जाया गया. 

दिया अल्टीमेटम
सुबह करीब 10.30 बजे, चैत्रा ने अपने एक दोस्त गिरीश को बताया, जिसने तुरंत उसके परिवार को किडनैपिंग के बारे में बताया. शाम तक हर्षवर्धन ने कथित तौर पर चैत्रा की मां सिद्दम्मा को फोन किया, किडनैपिंग की बात मानी और एक डरावना अल्टीमेटम दिया. उसने कहा कि बच्चे को उस जगह पर ले आओ जो वह बताएगा, वरना चैत्रा को नहीं छोड़ा जाएगा. बाद में उसने एक और रिश्तेदार से संपर्क किया, उनसे बच्चे को अर्सिकेरे लाने के लिए कहा, यह भरोसा दिलाते हुए कि चैत्रा को सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा. वहीं मामले को लेकर एक्ट्रेस के परिजनों ने शिकायत दर्ज की है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

Karnataka News

