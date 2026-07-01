'लव जिहाद' ने छीन ली फिजियोथेरेपिस्ट की जान! फिजियोथेरेपिस्ट की रहस्यमयी मौत के बाद मां का आरोप, डर-डर कर रहती थी बेटी

Karnataka: कर्नाटक में एक फिजियोथेरेपिस्ट की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उसकी मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत 'लव जिहाद' से जुड़ा मामला है. उन्होंने कहा कि सुरभि का बॉयफ्रेंड मोहम्मद संजीत अली लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और उसे अपने प्रभाव में ले लिया था. वो उसे परेशान करता था, वो डर-डर कर रहती थी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.