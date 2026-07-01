'लव जिहाद' ने छीन ली फिजियोथेरेपिस्ट की जान! फिजियोथेरेपिस्ट की रहस्यमयी मौत के बाद मां का आरोप, डर-डर कर रहती थी बेटी

Karnataka: कर्नाटक में एक फिजियोथेरेपिस्ट की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उसकी मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत 'लव जिहाद' से जुड़ा मामला है. उन्होंने कहा कि सुरभि का बॉयफ्रेंड मोहम्मद संजीत अली लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और उसे अपने प्रभाव में ले लिया था. वो उसे परेशान करता था, वो डर-डर कर रहती थी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
मां ने ये भी कहा है कि क्या लव जिहाद जैसे मामले ऐसे ही चलते रहेंगे? उसने उसे ढूंढा और मार डाला. वह हमेशा डरी रहती थी और मुझसे कहती रहती थी, 'मां, वह मुझे मार डालेगा. प्लीज मेरी शादी कहीं दूर करवा दो ताकि मैं उससे बच सकूं. लेकिन उसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, वह वहां भी आया और उसे ले गया.
इस मामले ने राज्य के पॉलिटिकल हलकों का ध्यान खींचा है, जिसमें तेजस गौड़ा जैसे हिंदू समर्थक नेताओं ने पीड़िता के परिवार को सपोर्ट किया है. महिला ने आगे दावा किया कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था. उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी एक जाना-माना हिस्ट्री-शीटर है, जिसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं.
यह मामला 26 साल की फिजियोथेरेपिस्ट साई सुरभि की मौत से जुड़ा है, जो कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में मुद्देनहल्ली के पास एक होमस्टे के कमरे में रहस्यमयी हालात में मृत पाई गई थी. उसका बॉयफ्रेंड, जिसकी पहचान मोहम्मद संजीत अली के तौर पर हुई है. जो मौके पर बेहोश पाया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस के मुताबिक, कपल होमस्टे में चेक इन कर चुका था और इस घटना से लगभग तीन दिन पहले तक वहीं रह रहा था. जांचकर्ताओं को कमरे से एक रस्सी, कई गोलियां, उल्टी के निशान और एक तकिया मिली है. सुरभि के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली.
पुलिस हत्या, आत्महत्या, जहर देने या आत्महत्या की साजिश समेत कई संभावनाओं की जांच कर रही है, पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम जांच के बाद पता चलेगा. मां ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रोटेक्शन और परिवार के सावधानी बरतने के बावजूद, आखिरकार उनकी बेटी का पता लगा लिया गया और आरोपी ने उस पर असर डाला.