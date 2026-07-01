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'लव जिहाद' ने छीन ली फिजियोथेरेपिस्ट की जान! फिजियोथेरेपिस्ट की रहस्यमयी मौत के बाद मां का आरोप, डर-डर कर रहती थी बेटी

Karnataka News: कर्नाटक में फिजियोथेरेपिस्ट की मौत का मामला गहराता जा रहा है. उसकी मां ने कहा है कि बेटी की मौत 'लव जिहाद' से जुड़ा मामला है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 01, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:53 AM IST
'लव जिहाद' ने छीन ली फिजियोथेरेपिस्ट की जान! फिजियोथेरेपिस्ट की रहस्यमयी मौत के बाद मां का आरोप, डर-डर कर रहती थी बेटी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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