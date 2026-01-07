Advertisement
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े, सियासी पारा हुआ हाई

कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े, सियासी पारा हुआ हाई

Karnataka News: कर्नाटक के हुबली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान एक BJP कार्यकर्ता पर कथित तौर पर हमला किया गया है, इतना ही नहीं उसके कपड़े फाड़ दिए गए है. 

Jan 07, 2026, 11:00 AM IST
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े, सियासी पारा हुआ हाई

Karnataka News: कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है. हुबली में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान एक BJP कार्यकर्ता पर कथित तौर पर हमला किया गया है, इतना ही नहीं उसके कपड़े फाड़ दिए गए है. जिसके बाद माहौल गरमा गया है, आरोप ये भी है कि जब महिला को हिरासत में लिया गया तो उसने आपत्ति जताई जिसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई. 

क्या है मामला 
पूरा मामला कर्नाटक के हुबली जिले का है. जानकारी के मुताबिक  पार्षद सुवर्णा कल्लाकुंतला की शिकायत के बाद महिला को हिरासत में लिया गया. यह शिकायत राज्य में वोटर लिस्ट में बदलाव के दौरान कांग्रेस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच हुए पहले के विवाद से जुड़ी है.

BJP में हुई थी शामिल
कहा जाता है कि महिला कांग्रेस की पूर्व कार्यकर्ता थी जो हाल ही में BJP में शामिल हुई थी, विवाद इस आरोप से शुरू हुआ कि उसने कुछ वोटरों के नाम हटाने में अधिकारियों की मदद की, इस आरोप से वह इनकार करती है, जिसके कारण कांग्रेस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. इस घटना से इलाके में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है और दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही हैं.

अधिकारियों से की बदतमीजी
वहीं पुलिस ने दावा किया कि सुजाता ने गिरफ्तारी का विरोध किया और अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद एक काउंटर-शिकायत दर्ज की गई, बाद में उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 307 के तहत एक मामला दर्ज किया गया. इस मामले की BJP नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और इसे अमानवीय और राजनीति से प्रेरित बताया. साथ ही साथ इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने किया ये दावा
हुबली पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने कहा कि BJP महिला नेता के खिलाफ कई केस दर्ज थे. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उनकी तरफ से “काफी विरोध” हुआ. साथ ही कमिश्नर ने कहा कि जब उन्हें पुलिस गाड़ी में ले जाया गया तो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और दावा किया कि बाद में उन्होंने उन्हें उतार दिया, पुलिस ने हमले के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान सही प्रक्रिया का पालन किया गया था.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Karnataka News

