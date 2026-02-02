Advertisement
trendingNow13095443
Hindi Newsदेशइससे बेहतर है चावल अंडा बेचो..., छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द, पुलिस महकमे में हड़कंप

'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द, पुलिस महकमे में हड़कंप

कर्नाटक में एक पुलिस कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिलने पर उसका दर्द छलका है. कांस्टेबल ने स्टेटस पर लिखा कि पुलिस की नौकरी से बेहतर है कि आप अंडा चावल बेचो. स्टेटस के वायरल होते ही पुलिस विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Karnataka News: कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पुलिस कांस्टेबल का दर्द छलका है. इस दर्द के कारण उसको अब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. दरअसल, पूरा मामला कर्नाटक के कोप्पल जिले का है. यहां पर एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने WhatsApp स्टेटस पर लिखा था कि पुलिस बनने से बेहतर है अंडा चावल बेचना है. कांस्टेबल के इस स्टेटस लगाने के बाद विभाग ने उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. प्रकरण सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए. 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कांस्टेबल की पहचान ब्रह्मानंद के तौर पर हुई है. इस कांस्टेबल ने कथित तौर पर व्हाट्सएप पर सोमवार को एक स्टेटस लगाया. इस स्टेटस के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके पर अपना गुस्सा निकाला. बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया स्टेटस डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DG & IGP) एम.ए. सलीम के 8,300 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती के बारे में दिए गए एक बयान के जवाब में पोस्ट किया गया था. 

कांस्टेबल ने अपने पोस्ट में क्या लिखा 

Add Zee News as a Preferred Source

कांस्टेबल ब्रह्मानंद ने अपने स्टेटस पर लिखा कि हमें साल के 365 दिन ड्यूटी पर रहना पड़ती है और एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती. अंडा चावल बेचना पुलिस ड्यूटी से बेहतर है. जैसे ही कांस्टेबल ने ये स्टेटस लगाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद पूरे मामले की चर्चा पुलिस डिपार्टमेंट में होने लगे. अब इस मामले की गंभीरता का देखते हुए कोप्पल डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट राम एल. अरसिद्दी ने कांस्टेबल ब्रह्मानंद के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. पूरे मामले की जांच चल रही है. वहीं, पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Budget से ईरान का चाबहार पोर्ट गायब, बांग्लादेश को सिर्फ 60 करोड़ की मदद; बजट में इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत

पहले भी आए ऐसे मामले 

गौरतलब है कि इससे पहले भी साल 2013 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था,  बेंगलुरु के पास एक पुलिस स्टेशन में गुस्साए कांस्टेबल ने एक सब-इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी. बताया गया कि उस कांस्टेबल को 30 घंटे से अधिक काम करने के बाद छुट्टी नहीं दी गई थी. लगातार काम करने से वह परेशान हो गया था. पुलिस कांस्टेबल आनंद कुमार को राजनुकुंटे पुलिस स्टेशन में पुलिस SI विजय कुमार को जानलेवा गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह घटना छुट्टी न मिलने और ड्यूटी बदलने पर हुई गरमागरम बहस के बाद हुई थी. कुल मिला कर पुलिस कांस्टेबल के अन्य कई मामले सामने आए हैं, जिसमें वह लगातार छुट्टी नहीं मिलने के कारण परेशान होने के बाद हैरान करने वाले कदम उठाते नजर आए हैं.  (इनपुट- आईएएनएस)

यह भी पढ़ें: जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 41 साल पुरानी घटना

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Karnataka Newshindi news

Trending news

3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
pune porche car accident
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
ajit pawar plane crash
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
Budget-2026
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना