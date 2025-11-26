एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब डीके शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा, कर्नाटक की कुर्सी पर क्यों छिड़ी तकरार?

DK Shivakumar: कर्नाटक की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. सीएम की कुर्सी को लेकर अक्सर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के गुट से कोई न कोई बयानबाजी होती है जो सुर्खियों में आ जाती है. एक बार फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने राज्य में चल रहे पावर स्ट्रगल पर बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया. अपने विधानसभा क्षेत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर 5-6 कांग्रेस में एक 'सीक्रेट डील' हुई थी. उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की जब सीएम सिद्धारमैया ने एक बयान दिया था.

सिद्धारमैया ने दिया था बयान

उनकी यह टिप्पणी उसी दिन आई जब चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने सीएम की कुर्सी को लेकर कहा था कि ये फैसला कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप का है ताकि कन्फ्यूजन को खत्म किया जा सके. उनके इस बयान के बाद डीके शिवकुमार ने अपने चुनाव क्षेत्र कनकपुरा में कहा कि चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेकर पांच-छह कांग्रेसियों के बीच एक “सीक्रेट डील” हुई थी, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर करने से बचने के लिए इस पर पब्लिकली बात नहीं करना चाहते थे.

शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग

बता दें कि जब से कांग्रेस ने मार्च 2023 में कर्नाटक असेंबली इलेक्शन जीता है, तब से ढाई साल बाद पावर ट्रांसफर पर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से सहमति मिलने के बाद एक एग्रीमेंट की चर्चा है. हाल के महीनों में इस समझौते की बातें तेज हो गई हैं, डिप्टी सीएम के समर्थक लगातार उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं औल लोकल लेवल से लेकर दिल्ली तक जोर भर रहे हैं.

क्या बोले लोग?

सीएम की कुर्सी वाले मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि यह समझौता मार्च 2023 में कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुआ था, जिसमें सिद्धारमैया, शिवकुमार, खुद खड़गे, जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) केसी वेणुगोपाल और AICC के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे. जबकि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक में लीडरशिप बदलने का मुद्दा पब्लिक में डिस्कस करने लायक नहीं है.

खड़गे ने नहीं की चर्चा

HT की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि यह ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर यहां और वह भी पब्लिक में डिस्कस किया जाए. मैं खास तौर पर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे से जुड़े एक इवेंट में शामिल होने आया हूं. मुझे इवेंट का इनविटेशन मिला है, इवेंट में शामिल होने के बाद, मुझे रिव्यू मीटिंग में शामिल होना है, जिसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा.

अचानक बदले सीएम के सुर

सीएम सिद्धारमैया के व्यवहार में लगातार बदलाव देखा जा रहा था. 2 जुलाई को उनका यह रुख और सख्त हो गया था. उस दौरान उन्होंने कहा था कि वह पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे. 21 नवंबर तक वो ये बात कहते रहे, हालांकि 22 नवंबर को बेंगलुरु में खड़गे के साथ देर रात हुई मीटिंग के बाद ही उनका सुर बदल गया. उन्होंने कहा की सीएम की कुर्सी का फैसला हाई कमान करेगा और अगर हाईकमान चाहेगा तो मैं सीएम बना रहूंगा.

दिल्ली जाने की है आजादी

मंगलवार को बेंगलुरु में रिपोर्टरों से बात करते हुए और पार्टी लीडरशिप की लॉबी करने के लिए कुछ विधायकों के दिल्ली जाने के सवाल का जवाब देते हुए, सिद्धारमैया ने अपनी बात को और विस्तार से बताया और कहा उन्हें जानें दें, विधायकों को दिल्ली जाने की आजादी है देखते हैं उनकी क्या राय है. आखिरकार, फैसला हाईकमान ही करता है. उन्हें कहने दें कि वे क्या चाहते हैं, आखिरकार, इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह खत्म करने के लिए, हाईकमान को ही फैसला लेना है.

गांधी परिवार के करीबी हैं डिप्टी सीएम

वहीं डिप्टी सीएम के करीबी लोग पार्टी लीडरशिप से सफाई देने की मांग कर रहे हैं. वे यह भी कहते हैं कि शिवकुमार की गांधी परिवार से करीबी और लॉयल्टी को देखते हुए बगावत की कोई गुंजाइश नहीं है. उनके एक सपोर्टर ने कहा कि शिवकुमार ने कहा है कि वह खुला टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्हें बड़ी संख्या में MLA का सपोर्ट है. उनका मानना ​​है कि कांग्रेस को इस समझौते का सम्मान करना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि अगर बदलाव होता है तो सिद्धारमैया पार्टी में भूमिका निभाते रहें.