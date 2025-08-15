'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा, छापेमारी में क्या-क्या मिला?

Karnataka News: कांग्रेस विधायक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी छापेमारी की है. छापेमारी की बाद टीम ने 1.68 करोड़ रुपये और 6.7 किलोग्राम सोना जब्त किया है.
Karnataka News: कर्नाटक से एक सियासत में भूचाल मचाने वाली खबर सामने आ रही है. यहां पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल के खिलाफ गैरकानूनी अयस्क निर्यात के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. विधायक से जुड़े चार राज्यों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं. ये ठिकाने कर्नाटक के अलावा गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित हैं. यह छापेमारी कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) में चल रही जांच के तहत की गई है. छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को 1.68 करोड़ रुपये और 6.7 किलोग्राम सोना मिला है, जिसे टीम ने जब्त कर लिया है.
बैंक खाते किए जब्त
इसके अलावा टीम के हाथ कई जरूरी दस्तावेज भी लगे हैं. बता दें कि एजेंसी ने 14.13 करोड़ रुपये के बैंक खाते भी जब्त कर लिए हैं. यह मामला कांग्रेस पार्टी के विधायक सतीश कृष्णा सैल उर्फ सतीश सैल और उनसे संबंधित कई कारोबार व कंपनियों से जुड़ा है. इन्हें पहले से ही पहले अवैध लौह अयस्क निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था.
क्या है पूरा मामला
यह मामला कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में की गई एक जांच से जुड़ा है, जिसमें बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक लगभग आठ लाख टन लौह अयस्क के अवैध परिवहन का पर्दाफ़ाश हुआ था. इसे वन अधिकारियों ने जब्त किया था. जिसके बाद पता चला कि इसक अवैध तरीके से खनन किया गया था और उसके बाद अवैध रूप से निर्यात किया गया था.
इसके बाद एक विशेष अदालत ने पहले कांग्रेस विधायक और कई अन्य को कई मामलों में दोषी ठहराते हुए उन्हें सात साल कैद की सज़ा सुनाई थी. हालांकि बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित कर दी और फिर उन्हें जमानत दे दी थी. ईडी ने ये भी आरोप लगाया है कि अवैध निर्यात की वजह से राज्य के खजाने को लगभग 38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि जो अयस्क अवैध रूप से बेचे गए उनकी कीमत करोड़ों में है. साथ ही साथ ED वित्तीय लेनदेन, संपत्ति रिकॉर्ड और अवैध खनन एवं निर्यात कार्यों में शामिल व्यक्तियों के नेटवर्क का भी पता लगा रही है. ED ने ईमेल और रिकॉर्ड्स जब्त किए गए हैं.
