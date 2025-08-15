'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा, छापेमारी में क्या-क्या मिला?
Advertisement
trendingNow12882560
Hindi Newsदेश

'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा, छापेमारी में क्या-क्या मिला?

Karnataka News: कांग्रेस विधायक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी छापेमारी की है. छापेमारी की बाद टीम ने 1.68 करोड़ रुपये और 6.7 किलोग्राम सोना जब्त किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 15, 2025, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा, छापेमारी में क्या-क्या मिला?

Karnataka News: कर्नाटक से एक सियासत में भूचाल मचाने वाली खबर सामने आ रही है. यहां पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल के खिलाफ गैरकानूनी अयस्क निर्यात के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. विधायक से जुड़े चार राज्यों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं. ये ठिकाने कर्नाटक के अलावा गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित हैं. यह छापेमारी कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) में चल रही जांच के तहत की गई है. छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को 1.68 करोड़ रुपये और 6.7 किलोग्राम सोना मिला है, जिसे टीम ने जब्त कर लिया है.

बैंक खाते किए जब्त
इसके अलावा टीम के हाथ कई जरूरी दस्तावेज भी लगे हैं. बता दें कि एजेंसी ने 14.13 करोड़ रुपये के बैंक खाते भी जब्त कर लिए हैं. यह मामला कांग्रेस पार्टी के विधायक सतीश कृष्णा सैल उर्फ सतीश सैल और उनसे संबंधित कई कारोबार व कंपनियों से जुड़ा है. इन्हें पहले से ही पहले अवैध लौह अयस्क निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था. 

क्या है पूरा मामला
यह मामला कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में की गई एक जांच से जुड़ा है, जिसमें बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक लगभग आठ लाख टन लौह अयस्क के अवैध परिवहन का पर्दाफ़ाश हुआ था. इसे वन अधिकारियों ने जब्त किया था. जिसके बाद पता चला कि इसक अवैध तरीके से खनन किया गया था और उसके बाद अवैध रूप से निर्यात किया गया था. 

इसके बाद एक विशेष अदालत ने पहले कांग्रेस विधायक और कई अन्य को कई मामलों में दोषी ठहराते हुए उन्हें सात साल कैद की सज़ा सुनाई थी. हालांकि बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित कर दी और फिर उन्हें जमानत दे दी थी. ईडी ने ये भी आरोप लगाया है कि अवैध निर्यात की वजह से राज्य के खजाने को लगभग 38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि जो अयस्क अवैध रूप से बेचे गए उनकी कीमत करोड़ों में है. साथ ही साथ ED वित्तीय लेनदेन, संपत्ति रिकॉर्ड और अवैध खनन एवं निर्यात कार्यों में शामिल व्यक्तियों के नेटवर्क का भी पता लगा रही है. ED ने ईमेल और रिकॉर्ड्स जब्त किए गए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

Trending news

एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
;