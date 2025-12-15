Advertisement
trendingNow13041586
Hindi Newsदेशनहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल, इस राज्य में बढ़ा खतरा

नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल, इस राज्य में बढ़ा खतरा

Karnataka News: कर्नाटक के सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. यहां पर सरकारी स्कूलों में सप्लाई किए जाने वाले चावल में कीड़े मिलने की वजह से हड़कंप मच गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 15, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल, इस राज्य में बढ़ा खतरा

Karnataka News: सरकारी स्कूलों में सरकार की कोशिश है कि अच्छा, स्वादिष्ट और लाभदायक भोजन मिले, इसके लिए मिड-डे मील की व्यवस्था की गई है. हालांकि कर्नाटक के कोप्पल जिले के सरकारी स्कूलों में सप्लाई किए जाने वाले चावल में कीड़े मिलने की वजह से हड़कंप मच गया है. जिसके बाद मिड-डे मील स्कीम के तहत परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं. 

कहां का है मामला
यह घटना मंगलवार को कोप्पल तालुक के बिसरल्ली गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई, जहां स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स को मिड-डे मील बनाने के लिए रखे गए चावल में कीड़े मिले. इससे पहले, कुश्तगी तालुक के मुद्देनहल्ली गांव के एक सरकारी स्कूल में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिससे इस समस्या के बार-बार होने और स्टूडेंट्स की सेहत को होने वाले खतरों का डर बढ़ गया था. 

क्या बोले अधिकारी?
वहीं इसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि स्कीम के लिए चावल जिले भर के कई गोदामों से सप्लाई किया जाता है, जबकि दाल, तेल और मसाले जैसी दूसरी चीजें तय एजेंसियों से मिलती हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि खराब क्वालिटी के चावल और दाल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों ने सप्लाई किए होंगे. हालांकि अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और सीनियर अधिकारियों को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सेहत पर पड़ सकता है असर
डेटा के मुताबिक कोप्पल जिले में 2.8 लाख से ज़्यादा स्कूली बच्चे हर दिन मिड-डे मील स्कीम पर निर्भर हैं. पेरेंट्स ने चिंता जताई कि खाने की क्वालिटी से कोई भी समझौता बच्चों की सेहत और सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है.  इन घटनाओं के बाद, पेरेंट्स ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अनाज और पके हुए खाने की तुरंत जांच की मांग की है ताकि आगे ऐसी कोई गलती न हो.

नहीं होंगी दोबारा ऐसी घटनाएं
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर जवाब देते हुए, निंगापुर में स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी (SDMC) के प्रेसिडेंट हनुमनथप्पा हट्टी ने कहा कि कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन सफाई और क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी और कहा कि हाल ही में हुई एक मीटिंग में अधिकारियों को सुधार के कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

Trending news

अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
Tamil Nadu news
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
MNERGA
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
Winter Session
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
Pahalgam
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
covid-19
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
Weather
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
Odisha news
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
Justice Yashwant Verma Case
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
delhi pollution news
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन