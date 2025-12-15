नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल, इस राज्य में बढ़ा खतरा

Karnataka News: सरकारी स्कूलों में सरकार की कोशिश है कि अच्छा, स्वादिष्ट और लाभदायक भोजन मिले, इसके लिए मिड-डे मील की व्यवस्था की गई है. हालांकि कर्नाटक के कोप्पल जिले के सरकारी स्कूलों में सप्लाई किए जाने वाले चावल में कीड़े मिलने की वजह से हड़कंप मच गया है. जिसके बाद मिड-डे मील स्कीम के तहत परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं.

कहां का है मामला

यह घटना मंगलवार को कोप्पल तालुक के बिसरल्ली गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई, जहां स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स को मिड-डे मील बनाने के लिए रखे गए चावल में कीड़े मिले. इससे पहले, कुश्तगी तालुक के मुद्देनहल्ली गांव के एक सरकारी स्कूल में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिससे इस समस्या के बार-बार होने और स्टूडेंट्स की सेहत को होने वाले खतरों का डर बढ़ गया था.

क्या बोले अधिकारी?

वहीं इसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि स्कीम के लिए चावल जिले भर के कई गोदामों से सप्लाई किया जाता है, जबकि दाल, तेल और मसाले जैसी दूसरी चीजें तय एजेंसियों से मिलती हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि खराब क्वालिटी के चावल और दाल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों ने सप्लाई किए होंगे. हालांकि अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और सीनियर अधिकारियों को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सेहत पर पड़ सकता है असर

डेटा के मुताबिक कोप्पल जिले में 2.8 लाख से ज़्यादा स्कूली बच्चे हर दिन मिड-डे मील स्कीम पर निर्भर हैं. पेरेंट्स ने चिंता जताई कि खाने की क्वालिटी से कोई भी समझौता बच्चों की सेहत और सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है. इन घटनाओं के बाद, पेरेंट्स ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अनाज और पके हुए खाने की तुरंत जांच की मांग की है ताकि आगे ऐसी कोई गलती न हो.

नहीं होंगी दोबारा ऐसी घटनाएं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर जवाब देते हुए, निंगापुर में स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी (SDMC) के प्रेसिडेंट हनुमनथप्पा हट्टी ने कहा कि कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन सफाई और क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी और कहा कि हाल ही में हुई एक मीटिंग में अधिकारियों को सुधार के कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे.